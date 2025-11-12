Bugünkü ADLUNAM INC Fiyatı

Bugünkü ADLUNAM INC (LUNAM) fiyatı $ 0,006611 olup, son 24 saatte % 2,18 değişim gösterdi. Mevcut LUNAM / USD dönüşüm oranı LUNAM başına $ 0,006611 şeklindedir.

ADLUNAM INC, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LUNAM şeklindedir. Son 24 saat içinde LUNAM, $ 0,006608 (en düşük) ile $ 0,00697 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUNAM, son bir saatte -%0,59 ve son 7 günde +%2,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,71K seviyesine ulaştı.

ADLUNAM INC (LUNAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 61,71K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,61M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki ADLUNAM INC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,71K. Dolaşımdaki LUNAM arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,61M.