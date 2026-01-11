Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Magma Finance fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, MAGMA varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Magma Finance fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,1358 $0,1358 $0,1358 -%11,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Magma Finance Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Magma Finance %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,1358 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Magma Finance %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,142590 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MAGMA varlığının 2028 yılında $ 0,149719 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MAGMA varlığının 2029 yılında $ 0,157205 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, MAGMA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,165065 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Magma Finance fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,268874 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Magma Finance fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,437968 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,1358 %0,00

2027 $ 0,142590 %5,00

2028 $ 0,149719 %10,25

2029 $ 0,157205 %15,76

2030 $ 0,165065 %21,55

2031 $ 0,173319 %27,63

2032 $ 0,181984 %34,01

2033 $ 0,191084 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,200638 %47,75

2035 $ 0,210670 %55,13

2036 $ 0,221203 %62,89

2037 $ 0,232264 %71,03

2038 $ 0,243877 %79,59

2039 $ 0,256071 %88,56

2040 $ 0,268874 %97,99

2050 $ 0,437968 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Magma Finance Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,1358 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,135818 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,135930 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,136358 %0,41 Bugün için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde MAGMA için öngörülen fiyat 0,1358$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MAGMA için yapılan fiyat tahmini 0,135818$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MAGMA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,135930$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MAGMA için öngörülen fiyat 0,136358$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Magma Finance Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,1358$ 0,1358 $ 0,1358 Fiyat Değişimi (24 sa) -%11,00 Piyasa Değeri $ 25,80M$ 25,80M $ 25,80M Dolaşım Arzı 190,00M 190,00M 190,00M Hacim (24 sa) $ 170,54K$ 170,54K $ 170,54K Hacim (24 sa) -- En son MAGMA fiyatı $ 0,1358. 24 saatlik değişim oranı -%11,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 170,54K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MAGMA arzı 190,00M olup, toplam piyasa değeri $ 25,80M şeklindedir.

Magma Finance Fiyat Geçmişi Magma Finance canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Magma Finance fiyatı 0,1358 USD'dir. Dolaşımdaki Magma Finance(MAGMA) arzı 0,00 MAGMA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 25,80M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,11 $ -0,017100 $ 0,1542 $ 0,1337

7 Gün -%0,01 $ -0,001899 $ 0,1718 $ 0,1238

30 Gün %2,39 $ 0,0955 $ 0,2 $ 0,04 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Magma Finance fiyat hareketi -0,017100$ oldu ve -%0,11 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Magma Finance en yüksek 0,1718$ ve en düşük 0,1238$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MAGMA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Magma Finance, %2,39 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,0955$ oldu. Bu durum, MAGMA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Magma Finance fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam MAGMA Fiyat Geçmişini Görüntüle

Magma Finance (MAGMA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Magma Finance Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MAGMA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Magma Finance için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MAGMA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Magma Finance fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MAGMA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MAGMA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Magma Finance için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MAGMA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MAGMA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

