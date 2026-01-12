Bugünkü Magma Finance Fiyatı

Bugünkü Magma Finance (MAGMA) fiyatı $ 0,1429 olup, son 24 saatte % 5,14 değişim gösterdi. Mevcut MAGMA / USD dönüşüm oranı MAGMA başına $ 0,1429 şeklindedir.

Magma Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 27,15M ile 656. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 190,00M MAGMA şeklindedir. Son 24 saat içinde MAGMA, $ 0,1315 (en düşük) ile $ 0,1452 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,1846753272826593 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,10054432247256624 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAGMA, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde -%0,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 124,68K seviyesine ulaştı.

Magma Finance (MAGMA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.656 Piyasa Değeri $ 27,15M$ 27,15M $ 27,15M Hacim (24 Sa) $ 124,68K$ 124,68K $ 124,68K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 142,90M$ 142,90M $ 142,90M Dolaşım Arzı 190,00M 190,00M 190,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %19,00 Herkese Açık Blok Zinciri SUI

Şu anki Magma Finance piyasa değeri $ 27,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 124,68K. Dolaşımdaki MAGMA arzı 190,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,90M.