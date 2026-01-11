Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Marvell Technology fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, MRVLON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

MRVLON Al

Marvell Technology fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $83,45 $83,45 $83,45 -0,03% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Marvell Technology Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Marvell Technology 0,00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 83,45 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Marvell Technology 5,00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 87,6225 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MRVLON varlığının 2028 yılında $ 92,0036 seviyesine ulaşması ve 10,25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MRVLON varlığının 2029 yılında $ 96,6038 seviyesine ulaşması ve 15,76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, MRVLON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 101,4339 olup, tahmini büyüme oranı 21,55% şeklindedir. 2040 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Marvell Technology fiyatı, potansiyel olarak 97,99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 165,2252 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Marvell Technology fiyatı, potansiyel olarak 222,51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 269,1345 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 83,45 0,00%

2027 $ 87,6225 5,00%

2028 $ 92,0036 10,25%

2029 $ 96,6038 15,76%

2030 $ 101,4339 21,55%

2031 $ 106,5056 27,63%

2032 $ 111,8309 34,01%

2033 $ 117,4225 40,71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 123,2936 47,75%

2035 $ 129,4583 55,13%

2036 $ 135,9312 62,89%

2037 $ 142,7278 71,03%

2038 $ 149,8642 79,59%

2039 $ 157,3574 88,56%

2040 $ 165,2252 97,99%

2050 $ 269,1345 222,51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Marvell Technology Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 83,45 0,00%

January 12, 2026(Yarın) $ 83,4614 0,01%

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 83,5300 0,10%

February 10, 2026(30 Gün) $ 83,7929 0,41% Bugün için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde MRVLON için öngörülen fiyat 83,45$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MRVLON için yapılan fiyat tahmini 83,4614$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MRVLON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 83,5300$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MRVLON için öngörülen fiyat 83,7929$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Marvell Technology Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 83,45$ 83,45 $ 83,45 Fiyat Değişimi (24 sa) -0,03% Piyasa Değeri $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Dolaşım Arzı 16,06K 16,06K 16,06K Hacim (24 sa) $ 56,81K$ 56,81K $ 56,81K Hacim (24 sa) -- En son MRVLON fiyatı $ 83,45. 24 saatlik değişim oranı -0,03% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,81K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MRVLON arzı 16,06K olup, toplam piyasa değeri $ 1,34M şeklindedir. Canlı MRVLON Fiyatını Görüntüle

Nasıl Marvell Technology (MRVLON) Satın Alınır? MRVLON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle MRVLON satın alabilirsiniz. Marvell Technology satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen MRVLON Satın Almayı Öğrenin

Marvell Technology Fiyat Geçmişi Marvell Technology canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Marvell Technology fiyatı 83,48 USD'dir. Dolaşımdaki Marvell Technology(MRVLON) arzı 0,00 MRVLON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,34M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0,00% $ -0,010000 $ 83,48 $ 83,45

7 Gün -0,07% $ -6,3200 $ 94,09 $ 82,41

30 Gün -0,02% $ -2,1099 $ 94,09 $ 81,27 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Marvell Technology fiyat hareketi -0,010000$ oldu ve -0,00% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Marvell Technology en yüksek 94,09$ ve en düşük 82,41$ fiyatından işlem gördü ve -0,07% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MRVLON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Marvell Technology, -0,02% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -2,1099$ oldu. Bu durum, MRVLON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Marvell Technology fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam MRVLON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Marvell Technology (MRVLON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Marvell Technology Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MRVLON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Marvell Technology için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MRVLON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Marvell Technology fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MRVLON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MRVLON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Marvell Technology için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MRVLON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MRVLON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MRVLON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MRVLON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MRVLON fiyat tahmini nedir? Marvell Technology (MRVLON) fiyat tahmin aracına göre, MRVLON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MRVLON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Marvell Technology (MRVLON) varlığının şu anki fiyatı $83,45 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, MRVLON varlığının 2027 yılında 0,00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında MRVLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Marvell Technology (MRVLON) varlığının yıllık 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar MRVLON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında MRVLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Marvell Technology (MRVLON) varlığının 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında MRVLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Marvell Technology (MRVLON) varlığının 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için MRVLON fiyat tahmini nedir? Marvell Technology (MRVLON) varlığının yıllık olarak 0,00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MRVLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol