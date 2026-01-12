Bugünkü Marvell Technology Fiyatı

Bugünkü Marvell Technology (MRVLON) fiyatı $ 83,24 olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut MRVLON / USD dönüşüm oranı MRVLON başına $ 83,24 şeklindedir.

Marvell Technology, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,34M ile 1945. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 16,06K MRVLON şeklindedir. Son 24 saat içinde MRVLON, $ 81,95 (en düşük) ile $ 83,48 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 107,77057661057002 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 62,51773171322675 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MRVLON, son bir saatte +%0,79 ve son 7 günde -%8,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,04M seviyesine ulaştı.

Marvell Technology (MRVLON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1945 Piyasa Değeri $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Hacim (24 Sa) $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Dolaşım Arzı 16,06K 16,06K 16,06K Toplam Arz 16.061,82036507 16.061,82036507 16.061,82036507 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

