Midnight fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,07216 $0,07216 $0,07216 +%0,62 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Midnight Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Midnight %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,07216 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Midnight %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,075768 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NIGHT varlığının 2028 yılında $ 0,079556 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NIGHT varlığının 2029 yılında $ 0,083534 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NIGHT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,087710 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Midnight fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,142871 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Midnight fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,232723 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,07216 %0,00

2027 $ 0,075768 %5,00

2028 $ 0,079556 %10,25

2029 $ 0,083534 %15,76

2030 $ 0,087710 %21,55

2031 $ 0,092096 %27,63

2032 $ 0,096701 %34,01

2033 $ 0,101536 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,106613 %47,75

2035 $ 0,111943 %55,13

2036 $ 0,117541 %62,89

2037 $ 0,123418 %71,03

2038 $ 0,129588 %79,59

2039 $ 0,136068 %88,56

2040 $ 0,142871 %97,99

2050 $ 0,232723 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Midnight Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,07216 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,072169 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,072229 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,072456 %0,41 Bugün için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde NIGHT için öngörülen fiyat 0,07216$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NIGHT için yapılan fiyat tahmini 0,072169$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NIGHT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,072229$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NIGHT için öngörülen fiyat 0,072456$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Midnight Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,07216$ 0,07216 $ 0,07216 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,62 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 2,71M$ 2,71M $ 2,71M Hacim (24 sa) -- En son NIGHT fiyatı $ 0,07216. 24 saatlik değişim oranı +%0,62 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,71M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NIGHT arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı NIGHT Fiyatını Görüntüle

Midnight Fiyat Geçmişi Midnight canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Midnight fiyatı 0,07215 USD'dir. Dolaşımdaki Midnight(NIGHT) arzı 0,00 NIGHT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,01 $ 0,000450 $ 0,07433 $ 0,06942

7 Gün -%0,20 $ -0,018839 $ 0,09137 $ 0,06572

30 Gün %0,52 $ 0,02466 $ 0,11998 $ 0,04621 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Midnight fiyat hareketi 0,000450$ oldu ve %0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Midnight en yüksek 0,09137$ ve en düşük 0,06572$ fiyatından işlem gördü ve -%0,20 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NIGHT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Midnight, %0,52 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,02466$ oldu. Bu durum, NIGHT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Midnight fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NIGHT Fiyat Geçmişini Görüntüle

Midnight (NIGHT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Midnight Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NIGHT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Midnight için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NIGHT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Midnight fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NIGHT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NIGHT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Midnight için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NIGHT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NIGHT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NIGHT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NIGHT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NIGHT fiyat tahmini nedir? Midnight (NIGHT) fiyat tahmin aracına göre, NIGHT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NIGHT 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Midnight (NIGHT) varlığının şu anki fiyatı $0,07216 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NIGHT varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NIGHT için tahmini fiyat hedefi nedir? Midnight (NIGHT) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NIGHT başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NIGHT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Midnight (NIGHT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NIGHT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Midnight (NIGHT) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için NIGHT fiyat tahmini nedir? Midnight (NIGHT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NIGHT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.