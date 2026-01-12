Bugünkü Midnight Fiyatı

Bugünkü Midnight (NIGHT) fiyatı $ 0,0686 olup, son 24 saatte % 4,08 değişim gösterdi. Mevcut NIGHT / USD dönüşüm oranı NIGHT başına $ 0,0686 şeklindedir.

Midnight, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NIGHT şeklindedir. Son 24 saat içinde NIGHT, $ 0,06773 (en düşük) ile $ 0,07302 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NIGHT, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde -%18,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,72M seviyesine ulaştı.

Midnight (NIGHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,72M$ 1,72M $ 1,72M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,65B$ 1,65B $ 1,65B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 24.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ADA

Şu anki Midnight piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,72M. Dolaşımdaki NIGHT arzı -- olup, toplam arzı 24000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,65B.