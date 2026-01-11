Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Nock fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, NOCK varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

NOCK Al

Nock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,03111 $0,03111 $0,03111 +%11,22 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Nock Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Nock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,03111 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Nock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,032665 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NOCK varlığının 2028 yılında $ 0,034298 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NOCK varlığının 2029 yılında $ 0,036013 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NOCK varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,037814 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Nock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,061595 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Nock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,100332 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,03111 %0,00

2027 $ 0,032665 %5,00

2028 $ 0,034298 %10,25

2029 $ 0,036013 %15,76

2030 $ 0,037814 %21,55

2031 $ 0,039705 %27,63

2032 $ 0,041690 %34,01

2033 $ 0,043774 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,045963 %47,75

2035 $ 0,048261 %55,13

2036 $ 0,050674 %62,89

2037 $ 0,053208 %71,03

2038 $ 0,055869 %79,59

2039 $ 0,058662 %88,56

2040 $ 0,061595 %97,99

2050 $ 0,100332 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Nock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,03111 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,031114 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,031139 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,031237 %0,41 Bugün için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde NOCK için öngörülen fiyat 0,03111$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NOCK için yapılan fiyat tahmini 0,031114$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Nock (NOCK) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NOCK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,031139$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Nock (NOCK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NOCK için öngörülen fiyat 0,031237$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Nock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,03111$ 0,03111 $ 0,03111 Fiyat Değişimi (24 sa) +%11,22 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 57,64K$ 57,64K $ 57,64K Hacim (24 sa) -- En son NOCK fiyatı $ 0,03111. 24 saatlik değişim oranı +%11,22 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,64K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NOCK arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı NOCK Fiyatını Görüntüle

Nasıl Nock (NOCK) Satın Alınır? NOCK satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle NOCK satın alabilirsiniz. Nock satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen NOCK Satın Almayı Öğrenin

Nock Fiyat Geçmişi Nock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Nock fiyatı 0,03103 USD'dir. Dolaşımdaki Nock(NOCK) arzı 0,00 NOCK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,11 $ 0,003160 $ 0,03797 $ 0,02613

7 Gün -%0,18 $ -0,007130 $ 0,04715 $ 0,02371

30 Gün -%0,22 $ -0,00887 $ 0,21332 $ 0,02371 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Nock fiyat hareketi 0,003160$ oldu ve %0,11 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Nock en yüksek 0,04715$ ve en düşük 0,02371$ fiyatından işlem gördü ve -%0,18 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NOCK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Nock, -%0,22 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,00887$ oldu. Bu durum, NOCK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Nock fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NOCK Fiyat Geçmişini Görüntüle

Nock (NOCK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Nock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NOCK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Nock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NOCK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Nock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NOCK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NOCK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Nock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NOCK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NOCK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NOCK, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NOCK, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NOCK fiyat tahmini nedir? Nock (NOCK) fiyat tahmin aracına göre, NOCK fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NOCK 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Nock (NOCK) varlığının şu anki fiyatı $0,03111 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NOCK varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NOCK için tahmini fiyat hedefi nedir? Nock (NOCK) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NOCK başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NOCK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Nock (NOCK) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NOCK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Nock (NOCK) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için NOCK fiyat tahmini nedir? Nock (NOCK) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NOCK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol