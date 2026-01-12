Bugünkü Nock Fiyatı

Bugünkü Nock (NOCK) fiyatı $ 0,0349 olup, son 24 saatte % 11,21 değişim gösterdi. Mevcut NOCK / USD dönüşüm oranı NOCK başına $ 0,0349 şeklindedir.

Nock, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NOCK şeklindedir. Son 24 saat içinde NOCK, $ 0,02924 (en düşük) ile $ 0,04578 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOCK, son bir saatte -%9,10 ve son 7 günde +%0,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,49K seviyesine ulaştı.

Nock (NOCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,49K$ 56,49K $ 56,49K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

