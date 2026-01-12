Bugünkü Light it Up Fiyatı

Bugünkü Light it Up (LITT) fiyatı $ 0,0000003986 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut LITT / USD dönüşüm oranı LITT başına $ 0,0000003986 şeklindedir.

Light it Up, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LITT şeklindedir. Son 24 saat içinde LITT, $ 0,0000003803 (en düşük) ile $ 0,0000004198 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LITT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%97,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,99K seviyesine ulaştı.

Light it Up (LITT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,99K$ 4,99K $ 4,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8.370.600,00T$ 8.370.600,00T $ 8.370.600,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Light it Up piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,99K. Dolaşımdaki LITT arzı -- olup, toplam arzı 21000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8.370.600,00T.