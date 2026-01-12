Bugünkü TriArch Protocol Fiyatı

Bugünkü TriArch Protocol (TRIARC) fiyatı $ 0,204 olup, son 24 saatte % 6,55 değişim gösterdi. Mevcut TRIARC / USD dönüşüm oranı TRIARC başına $ 0,204 şeklindedir.

TriArch Protocol, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TRIARC şeklindedir. Son 24 saat içinde TRIARC, $ 0,1801 (en düşük) ile $ 0,23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRIARC, son bir saatte +%3,65 ve son 7 günde +%6,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 6,78K seviyesine ulaştı.

TriArch Protocol (TRIARC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 6,78K$ 6,78K $ 6,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,40M$ 20,40M $ 20,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki TriArch Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 6,78K. Dolaşımdaki TRIARC arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,40M.