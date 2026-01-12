Bugünkü Croma Chain Fiyatı

Bugünkü Croma Chain (CRM) fiyatı $ 0.00000002019 olup, son 24 saatte % 42.31 değişim gösterdi. Mevcut CRM / USD dönüşüm oranı CRM başına $ 0.00000002019 şeklindedir.

Croma Chain, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CRM şeklindedir. Son 24 saat içinde CRM, $ 0.00000001566 (en düşük) ile $ 0.00000005293 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRM, son bir saatte -0.25% ve son 7 günde -99.50% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 715.80K seviyesine ulaştı.

Croma Chain (CRM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 715.80K$ 715.80K $ 715.80K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,239.90T$ 4,239.90T $ 4,239.90T Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 Toplam Arz 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Croma Chain piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 715.80K. Dolaşımdaki CRM arzı -- olup, toplam arzı 210000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,239.90T.