Bugünkü TradeTide Fiyatı

Bugünkü TradeTide (TTD) fiyatı $ 0,004614 olup, son 24 saatte % 15,92 değişim gösterdi. Mevcut TTD / USD dönüşüm oranı TTD başına $ 0,004614 şeklindedir.

TradeTide, şu anda piyasa değeri açısından $ 634,43K ile 2256. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 137,50M TTD şeklindedir. Son 24 saat içinde TTD, $ 0,004232 (en düşük) ile $ 0,005855 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08754620684391792 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,004288484245469449 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TTD, son bir saatte +%2,80 ve son 7 günde -%31,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 83,45K seviyesine ulaştı.

TradeTide (TTD) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2256 Piyasa Değeri $ 634,43K$ 634,43K $ 634,43K Hacim (24 Sa) $ 83,45K$ 83,45K $ 83,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,61M$ 4,61M $ 4,61M Dolaşım Arzı 137,50M 137,50M 137,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %13,75 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki TradeTide piyasa değeri $ 634,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 83,45K. Dolaşımdaki TTD arzı 137,50M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,61M.