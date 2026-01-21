Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (USD)

*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,001078 $0,001078 $0,001078 +%7,80 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Npm run dev Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Npm run dev %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001078 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Npm run dev %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,001131 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NPM varlığının 2028 yılında $ 0,001188 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NPM varlığının 2029 yılında $ 0,001247 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NPM varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,001310 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Npm run dev fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,002134 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Npm run dev fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003476 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0,001131 %5,00

2028 $ 0,001188 %10,25

2029 $ 0,001247 %15,76

2030 $ 0,001310 %21,55

2031 $ 0,001375 %27,63

2032 $ 0,001444 %34,01

2033 $ 0,001516 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,001592 %47,75

2035 $ 0,001672 %55,13

2036 $ 0,001755 %62,89

2037 $ 0,001843 %71,03

2038 $ 0,001935 %79,59

2039 $ 0,002032 %88,56

2040 $ 0,002134 %97,99

2050 $ 0,003476 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Npm run dev Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 21, 2026(Bugün) $ 0,001078 %0,00

January 22, 2026(Yarın) $ 0,001078 %0,01

January 28, 2026(Bu Hafta) $ 0,001079 %0,10

February 20, 2026(30 Gün) $ 0,001082 %0,41 Bugün için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bugün) tarihinde NPM için öngörülen fiyat 0,001078$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini January 22, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NPM için yapılan fiyat tahmini 0,001078$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini January 28, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NPM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001079$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NPM için öngörülen fiyat 0,001082$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Npm run dev Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,001078$ 0,001078 $ 0,001078 Fiyat Değişimi (24 sa) +%7,80 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 22,02K$ 22,02K $ 22,02K Hacim (24 sa) -- En son NPM fiyatı $ 0,001078. 24 saatlik değişim oranı +%7,80 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 22,02K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NPM arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı NPM Fiyatını Görüntüle

Npm run dev Fiyat Geçmişi Npm run dev canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Npm run dev fiyatı 0,00105 USD'dir. Dolaşımdaki Npm run dev(NPM) arzı 0,00 NPM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,08 $ 0,000077 $ 0,003061 $ 0,000699

7 Gün %0,08 $ 0,000077 $ 0,003061 $ 0,000699

30 Gün %0,08 $ 0,000077 $ 0,003061 $ 0,000699 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Npm run dev fiyat hareketi 0,000077$ oldu ve %0,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Npm run dev en yüksek 0,003061$ ve en düşük 0,000699$ fiyatından işlem gördü ve %0,08 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NPM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Npm run dev, %0,08 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000077$ oldu. Bu durum, NPM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Npm run dev fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NPM Fiyat Geçmişini Görüntüle

Npm run dev (NPM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Npm run dev Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NPM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Npm run dev için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NPM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Npm run dev fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NPM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NPM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Npm run dev için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NPM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NPM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NPM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NPM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NPM fiyat tahmini nedir? Npm run dev (NPM) fiyat tahmin aracına göre, NPM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NPM 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Npm run dev (NPM) varlığının şu anki fiyatı $0,001078 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NPM varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NPM için tahmini fiyat hedefi nedir? Npm run dev (NPM) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NPM başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NPM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Npm run dev (NPM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NPM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Npm run dev (NPM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için NPM fiyat tahmini nedir? Npm run dev (NPM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NPM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.