Bugünkü canlı npm run dev fiyatı 0.001723 USD. NPM piyasa değeri ise -- USD. NPM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

NPM Hakkında Daha Fazla Bilgi

NPM Fiyat Bilgileri

NPM Nedir

NPM Token Ekonomisi

NPM Fiyat Tahmini

NPM Fiyat Geçmişi

NPM Satın Alma Kılavuzu

NPM / İtibari Para Dönüştürücüsü

NPM Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

npm run dev Logosu

npm run dev Fiyatı(NPM)

1 NPM / USD Canlı Fiyatı:

$0.001763
$0.001763
+76.30%1D
USD
npm run dev (NPM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 12:48:19 (UTC+8)

Bugünkü npm run dev Fiyatı

Bugünkü npm run dev (NPM) fiyatı $ 0.001723 olup, son 24 saatte % 76.30 değişim gösterdi. Mevcut NPM / USD dönüşüm oranı NPM başına $ 0.001723 şeklindedir.

npm run dev, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NPM şeklindedir. Son 24 saat içinde NPM, $ 0.001 (en düşük) ile $ 0.003061 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NPM, son bir saatte -8.26% ve son 7 günde +72.30% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7.29K seviyesine ulaştı.

npm run dev (NPM) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 7.29K
$ 7.29K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Şu anki npm run dev piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7.29K. Dolaşımdaki NPM arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

npm run dev Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0.001
$ 0.001
24 sa Düşük
$ 0.003061
$ 0.003061
24 sa Yüksek

$ 0.001
$ 0.001

$ 0.003061
$ 0.003061

--
----

--
----

-8.26%

+76.30%

+72.30%

+72.30%

npm run dev (NPM) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için npm run dev fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.000763+76.30%
30 Gün$ +0.000723+72.30%
60 Gün$ +0.000723+72.30%
90 Gün$ +0.000723+72.30%
Bugünkü npm run dev Fiyatı Değişimi

Bugün, NPM, $ +0.000763 (+76.30%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

npm run dev 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.000723 (+72.30%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

npm run dev 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NPM değişimi $ +0.000723 (+72.30%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

npm run dev 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.000723 (+72.30%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

npm run dev (NPM) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

npm run dev Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

npm run dev için Fiyat Tahmini

2030 için npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NPM için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme 0.00% oranındadır.
2040 için npm run dev (NPM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında npm run dev fiyatı, potansiyel olarak 0.00% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

npm run dev varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? npm run dev Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, NPM varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl npm run dev Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

npm run dev ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de NPM satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, npm run dev satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, npm run dev (NPM) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra npm run dev anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
npm run dev (NPM) Satın Alma Kılavuzu

npm run dev ile Neler Yapabilirsiniz

npm run dev sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de npm run dev (NPM) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

npm run dev Kaynağı

npm run dev hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

npm run dev Öne Çıkan Haberler

npm run dev Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

NPM USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı NPM long veya short pozisyonu açın. MEXC'de NPMUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de npm run dev (NPM) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı npm run dev fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
NPM/USDT
$0.001763
$0.001763
+76.30%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.009950

$0.07337

$0.1375

$0.07337

$0.05316

$169.40

$0.02752

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

