Bugünkü npm run dev Fiyatı

Bugünkü npm run dev (NPM) fiyatı $ 0.001723 olup, son 24 saatte % 76.30 değişim gösterdi. Mevcut NPM / USD dönüşüm oranı NPM başına $ 0.001723 şeklindedir.

npm run dev, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NPM şeklindedir. Son 24 saat içinde NPM, $ 0.001 (en düşük) ile $ 0.003061 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NPM, son bir saatte -8.26% ve son 7 günde +72.30% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7.29K seviyesine ulaştı.

npm run dev (NPM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 7.29K$ 7.29K $ 7.29K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki npm run dev piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7.29K. Dolaşımdaki NPM arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.