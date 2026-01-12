Bugünkü Wo Ta Ma Lai Le Fiyatı

Bugünkü Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) fiyatı $ 0,02241 olup, son 24 saatte % 15,53 değişim gösterdi. Mevcut 我踏马来了 / USD dönüşüm oranı 我踏马来了 başına $ 0,02241 şeklindedir.

Wo Ta Ma Lai Le, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 我踏马来了 şeklindedir. Son 24 saat içinde 我踏马来了, $ 0,0218 (en düşük) ile $ 0,03395 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 我踏马来了, son bir saatte -%10,60 ve son 7 günde +%2.141,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 919,90K seviyesine ulaştı.

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 919,90K$ 919,90K $ 919,90K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Wo Ta Ma Lai Le piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 919,90K. Dolaşımdaki 我踏马来了 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.