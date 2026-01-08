NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için NSGP Governance fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, NSG varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

NSGP Governance fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,1916 $0,1916 $0,1916 -%1,59 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 NSGP Governance Fiyat Tahmini (USD) 2026 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, NSGP Governance %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,1916 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, NSGP Governance %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,20118 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NSG varlığının 2028 yılında $ 0,211239 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NSG varlığının 2029 yılında $ 0,221800 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NSG varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,232890 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında NSGP Governance fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,379354 seviyesine ulaşabilir. 2050 için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında NSGP Governance fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,617929 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,1916 %0,00

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,192387 %0,41 Bugün için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde NSG için öngörülen fiyat 0,1916$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NSG için yapılan fiyat tahmini 0,191626$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NSG için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,191783$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NSG için öngörülen fiyat 0,192387$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut NSGP Governance Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,1916$ 0,1916 $ 0,1916 Fiyat Değişimi (24 sa) -%1,59 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 24,44K$ 24,44K $ 24,44K Hacim (24 sa) -- En son NSG fiyatı $ 0,1916. 24 saatlik değişim oranı -%1,59 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 24,44K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NSG arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı NSG Fiyatını Görüntüle

NSGP Governance Fiyat Geçmişi NSGP Governance canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki NSGP Governance fiyatı 0,1916 USD'dir. Dolaşımdaki NSGP Governance(NSG) arzı 0,00 NSG olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,001100 $ 0,1959 $ 0,1916

7 Gün -%0,01 $ -0,003500 $ 0,2 $ 0,1851

30 Gün -%0,34 $ -0,099600 $ 0,322 $ 0,1851 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, NSGP Governance fiyat hareketi -0,001100$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, NSGP Governance en yüksek 0,2$ ve en düşük 0,1851$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NSG için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, NSGP Governance, -%0,34 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,099600$ oldu. Bu durum, NSG için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam NSGP Governance fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NSG Fiyat Geçmişini Görüntüle

NSGP Governance (NSG) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? NSGP Governance Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NSG için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, NSGP Governance için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NSG fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının NSGP Governance fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NSG varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NSG için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak NSGP Governance için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NSG Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NSG Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NSG, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NSG, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NSG fiyat tahmini nedir? NSGP Governance (NSG) fiyat tahmin aracına göre, NSG fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NSG 2027 yılında ne kadar olacak? 1 NSGP Governance (NSG) varlığının şu anki fiyatı $0,1916 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NSG varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NSG için tahmini fiyat hedefi nedir? NSGP Governance (NSG) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NSG başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NSG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, NSGP Governance (NSG) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NSG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, NSGP Governance (NSG) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için NSG fiyat tahmini nedir? NSGP Governance (NSG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NSG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.