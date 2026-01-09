Bugünkü NSGP Governance Fiyatı

Bugünkü NSGP Governance (NSG) fiyatı $ 0,2002 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut NSG / USD dönüşüm oranı NSG başına $ 0,2002 şeklindedir.

NSGP Governance, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NSG şeklindedir. Son 24 saat içinde NSG, $ 0,1918 (en düşük) ile $ 0,201 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NSG, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde +%3,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 20,00K seviyesine ulaştı.

NSGP Governance (NSG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 20,00K$ 20,00K $ 20,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 800,80M$ 800,80M $ 800,80M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki NSGP Governance piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,00K. Dolaşımdaki NSG arzı -- olup, toplam arzı 4000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 800,80M.