Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Pumpfun Pepe fiyat tahminlerini alın. PFP fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

PFP Al

Pumpfun Pepe fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,002722 $0,002722 $0,002722 -%5,45 USD Gerçek Tahmini Pumpfun Pepe 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Pumpfun Pepe, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,002722 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Pumpfun Pepe, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,002858 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PFP için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,003001 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PFP için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,003151 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PFP için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,003308 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PFP için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,003474 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Pumpfun Pepe fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,005658 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Pumpfun Pepe fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009217 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,002722 %0,00

2026 $ 0,002858 %5,00

2027 $ 0,003001 %10,25

2028 $ 0,003151 %15,76

2029 $ 0,003308 %21,55

2030 $ 0,003474 %27,63

2031 $ 0,003647 %34,01

2032 $ 0,003830 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,004021 %47,75

2034 $ 0,004222 %55,13

2035 $ 0,004433 %62,89

2036 $ 0,004655 %71,03

2037 $ 0,004888 %79,59

2038 $ 0,005132 %88,56

2039 $ 0,005389 %97,99

2040 $ 0,005658 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Pumpfun Pepe Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,002722 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,002722 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,002724 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,002733 %0,41 Bugün için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde PFP için öngörülen fiyat 0,002722$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PFP için yapılan fiyat tahmini 0,002722$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, PFP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,002724$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PFP için öngörülen fiyat 0,002733$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Pumpfun Pepe Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,002722$ 0,002722 $ 0,002722 Fiyat Değişimi (24 sa) -%5,45 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 60,70K$ 60,70K $ 60,70K Hacim (24 sa) -- En son PFP fiyatı $ 0,002722. 24 saatlik değişim oranı -%5,45 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,70K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PFP arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı PFP Fiyatını Görüntüle

Nasıl Pumpfun Pepe (PFP) Satın Alınır? PFP satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle PFP satın alabilirsiniz. Pumpfun Pepe satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen PFP Satın Almayı Öğrenin

Pumpfun Pepe Fiyat Geçmişi Pumpfun Pepe canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Pumpfun Pepe fiyatı 0,002722 USD'dir. Dolaşımdaki Pumpfun Pepe(PFP) arzı 0,00 PFP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,27 $ -0,001047 $ 0,003934 $ 0,00243

7 Gün %0,94 $ 0,001317 $ 0,004516 $ 0,001204

30 Gün %0,36 $ 0,000722 $ 0,009118 $ 0,0009 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Pumpfun Pepe fiyat hareketi -0,001047$ oldu ve -%0,27 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Pumpfun Pepe en yüksek 0,004516$ ve en düşük 0,001204$ fiyatından işlem gördü ve %0,94 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PFP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Pumpfun Pepe, %0,36 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000722$ oldu. Bu durum, PFP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Pumpfun Pepe fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PFP Fiyat Geçmişini Görüntüle

Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Pumpfun Pepe Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PFP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Pumpfun Pepe için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PFP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Pumpfun Pepe fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PFP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PFP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Pumpfun Pepe için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PFP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PFP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PFP, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PFP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PFP fiyat tahmini nedir? Pumpfun Pepe (PFP) fiyat tahmin aracına göre, PFP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PFP 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pumpfun Pepe (PFP) fiyatı $0,002722 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PFP, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PFP için tahmini fiyat hedefi nedir? Pumpfun Pepe (PFP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PFP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PFP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pumpfun Pepe (PFP), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PFP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pumpfun Pepe (PFP), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PFP 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pumpfun Pepe (PFP) fiyatı $0,002722 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PFP, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PFP fiyat tahmini nedir? Pumpfun Pepe (PFP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PFP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol