Bugünkü canlı Pumpfun Pepe fiyatı 0.002569 USD. PFP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PFP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PFP Hakkında Daha Fazla Bilgi

PFP Fiyat Bilgileri

PFP Nedir

PFP Token Ekonomisi

PFP Fiyat Tahmini

PFP Fiyat Geçmişi

PFP Satın Alma Kılavuzu

Pumpfun Pepe Logosu

Pumpfun Pepe Fiyatı(PFP)

1 PFP / USD Canlı Fiyatı:

$0,002545
$0,002545
-%11,601D
USD
Pumpfun Pepe (PFP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:33:23 (UTC+8)

Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0023
$ 0,0023
24 sa Düşük
$ 0,00358
$ 0,00358
24 sa Yüksek

$ 0,0023
$ 0,0023

$ 0,00358
$ 0,00358

--
--

--
--

+%6,28

-%11,60

+%93,30

+%93,30

Pumpfun Pepe (PFP) canlı fiyatı $ 0,002569. PFP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0023 ve en yüksek $ 0,00358 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PFP için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PFP son bir saatte +%6,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,60 ve son 7 günde +%93,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pumpfun Pepe (PFP) Piyasa Bilgileri

--
--

$ 56,38K
$ 56,38K

$ 0,00
$ 0,00

--
--

--
--

SOL

Şu anki Pumpfun Pepe piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,38K. Dolaşımdaki PFP arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Pumpfun Pepe (PFP) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pumpfun Pepe fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00033396-%11,60
30 Gün$ +0,000569+%28,45
60 Gün$ +0,000569+%28,45
90 Gün$ +0,000569+%28,45
Bugünkü Pumpfun Pepe Fiyatı Değişimi

Bugün, PFP, $ -0,00033396 (-%11,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pumpfun Pepe 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000569 (+%28,45) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pumpfun Pepe 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PFP değişimi $ +0,000569 (+%28,45) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pumpfun Pepe 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000569 (+%28,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Pumpfun Pepe (PFP) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Pumpfun Pepe Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Pumpfun Pepe (PFP) Nedir?

Pumpfun Pepe, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pumpfun Pepe yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PFP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pumpfun Pepe hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pumpfun Pepe satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pumpfun Pepe Fiyat Tahmini (USD)

Pumpfun Pepe (PFP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pumpfun Pepe (PFP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pumpfun Pepe için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pumpfun Pepe fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Pumpfun Pepe (PFP) Token Ekonomisi

Pumpfun Pepe (PFP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PFP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pumpfun Pepe (PFP) Satın Alma

Nasıl Pumpfun Pepe satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Pumpfun Pepe Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PFP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Pumpfun Pepe(PFP) / VND
67,603235
1 Pumpfun Pepe(PFP) / AUD
A$0,00395626
1 Pumpfun Pepe(PFP) / GBP
0,00195244
1 Pumpfun Pepe(PFP) / EUR
0,00223503
1 Pumpfun Pepe(PFP) / USD
$0,002569
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MYR
RM0,01076411
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TRY
0,10810352
1 Pumpfun Pepe(PFP) / JPY
¥0,393057
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ARS
ARS$3,74488268
1 Pumpfun Pepe(PFP) / RUB
0,20806331
1 Pumpfun Pepe(PFP) / INR
0,22797306
1 Pumpfun Pepe(PFP) / IDR
Rp42,81664954
1 Pumpfun Pepe(PFP) / PHP
0,15100582
1 Pumpfun Pepe(PFP) / EGP
￡E.0,12166784
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BRL
R$0,01384691
1 Pumpfun Pepe(PFP) / CAD
C$0,00362229
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BDT
0,3131611
1 Pumpfun Pepe(PFP) / NGN
3,707067
1 Pumpfun Pepe(PFP) / COP
$9,918909
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ZAR
R.0,04493181
1 Pumpfun Pepe(PFP) / UAH
0,10810352
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TZS
T.Sh.6,312033
1 Pumpfun Pepe(PFP) / VES
Bs0,572887
1 Pumpfun Pepe(PFP) / CLP
$2,430274
1 Pumpfun Pepe(PFP) / PKR
Rs0,72630768
1 Pumpfun Pepe(PFP) / KZT
1,3464129
1 Pumpfun Pepe(PFP) / THB
฿0,08359526
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TWD
NT$0,07945917
1 Pumpfun Pepe(PFP) / AED
د.إ0,00942823
1 Pumpfun Pepe(PFP) / CHF
Fr0,0020552
1 Pumpfun Pepe(PFP) / HKD
HK$0,01996113
1 Pumpfun Pepe(PFP) / AMD
֏0,98277095
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MAD
.د.م0,02391739
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MXN
$0,04798892
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SAR
ريال0,00963375
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ETB
Br0,39292855
1 Pumpfun Pepe(PFP) / KES
KSh0,33188911
1 Pumpfun Pepe(PFP) / JOD
د.أ0,001821421
1 Pumpfun Pepe(PFP) / PLN
0,0095053
1 Pumpfun Pepe(PFP) / RON
лв0,01135498
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SEK
kr0,02458533
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BGN
лв0,0043673
1 Pumpfun Pepe(PFP) / HUF
Ft0,86847614
1 Pumpfun Pepe(PFP) / CZK
0,05453987
1 Pumpfun Pepe(PFP) / KWD
د.ك0,000788683
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ILS
0,00837494
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BOB
Bs0,01775179
1 Pumpfun Pepe(PFP) / AZN
0,0043673
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TJS
SM0,02368618
1 Pumpfun Pepe(PFP) / GEL
0,00698768
1 Pumpfun Pepe(PFP) / AOA
Kz2,35256175
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BHD
.د.ب0,000965944
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BMD
$0,002569
1 Pumpfun Pepe(PFP) / DKK
kr0,01667281
1 Pumpfun Pepe(PFP) / HNL
L0,06766746
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MUR
0,11819969
1 Pumpfun Pepe(PFP) / NAD
$0,04467491
1 Pumpfun Pepe(PFP) / NOK
kr0,0262038
1 Pumpfun Pepe(PFP) / NZD
$0,00452144
1 Pumpfun Pepe(PFP) / PAB
B/.0,002569
1 Pumpfun Pepe(PFP) / PGK
K0,01091825
1 Pumpfun Pepe(PFP) / QAR
ر.ق0,00935116
1 Pumpfun Pepe(PFP) / RSD
дин.0,26206369
1 Pumpfun Pepe(PFP) / UZS
soʻm30,58332844
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ALL
L0,21607859
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ANG
ƒ0,00459851
1 Pumpfun Pepe(PFP) / AWG
ƒ0,00459851
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BBD
$0,005138
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BAM
KM0,0043673
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BIF
Fr7,575981
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BND
$0,0033397
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BSD
$0,002569
1 Pumpfun Pepe(PFP) / JMD
$0,41240157
1 Pumpfun Pepe(PFP) / KHR
10,31725814
1 Pumpfun Pepe(PFP) / KMF
Fr1,094394
1 Pumpfun Pepe(PFP) / LAK
55,84782497
1 Pumpfun Pepe(PFP) / LKR
රු0,78297982
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MDL
L0,04351886
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MGA
Ar11,5720605
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MOP
P0,020552
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MVR
0,0395626
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MWK
MK4,46006659
1 Pumpfun Pepe(PFP) / MZN
MT0,16428755
1 Pumpfun Pepe(PFP) / NPR
रु0,36443834
1 Pumpfun Pepe(PFP) / PYG
18,219348
1 Pumpfun Pepe(PFP) / RWF
Fr3,727619
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SBD
$0,02114287
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SCR
0,03694222
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SRD
$0,0989065
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SVC
$0,02247875
1 Pumpfun Pepe(PFP) / SZL
L0,0447006
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TMT
m0,00901719
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TND
د.ت0,007547722
1 Pumpfun Pepe(PFP) / TTD
$0,01741782
1 Pumpfun Pepe(PFP) / UGX
Sh8,950396
1 Pumpfun Pepe(PFP) / XAF
Fr1,46433
1 Pumpfun Pepe(PFP) / XCD
$0,0069363
1 Pumpfun Pepe(PFP) / XOF
Fr1,46433
1 Pumpfun Pepe(PFP) / XPF
Fr0,264607
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BWP
P0,0346815
1 Pumpfun Pepe(PFP) / BZD
$0,00516369
1 Pumpfun Pepe(PFP) / CVE
$0,24695797
1 Pumpfun Pepe(PFP) / DJF
Fr0,454713
1 Pumpfun Pepe(PFP) / DOP
$0,16508394
1 Pumpfun Pepe(PFP) / DZD
د.ج0,33553709
1 Pumpfun Pepe(PFP) / FJD
$0,00585732
1 Pumpfun Pepe(PFP) / GNF
Fr22,337455
1 Pumpfun Pepe(PFP) / GTQ
Q0,01967854
1 Pumpfun Pepe(PFP) / GYD
$0,5374348
1 Pumpfun Pepe(PFP) / ISK
kr0,326263

Pumpfun Pepe Kaynağı

Pumpfun Pepe hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pumpfun Pepe Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pumpfun Pepe (PFP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PFP fiyatı, 0,002569 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PFP / USD güncel fiyatı nedir?
PFP / USD güncel fiyatı $ 0,002569. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pumpfun Pepe varlığının piyasa değeri nedir?
PFP piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PFP arzı nedir?
Dolaşımdaki PFP arzı, -- USD.
PFP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PFP, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PFP fiyatı (ATL) nedir?
PFP, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
PFP işlem hacmi nedir?
PFP için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,38K USD.
PFP bu yıl daha da yükselir mi?
PFP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PFP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:33:23 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PFP / USD Hesaplayıcı

Miktar

PFP
PFP
USD
USD

1 PFP = 0,002569 USD

PFP Al-Sat

PFP/USDT
$0,002545
$0,002545
-%11,75

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

$101.952,81

$3.340,00

$157,82

$1,0000

$2,2539

$101.952,81

$3.340,00

$157,82

$2,2539

$0,16536

