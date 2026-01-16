PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için PIKZ AI fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PIKZ varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

PIKZ AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0.01226 $0.01226 $0.01226 -28.72% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 PIKZ AI Fiyat Tahmini (USD) 2026 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, PIKZ AI 0.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.01226 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, PIKZ AI 5.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0.012873 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PIKZ varlığının 2028 yılında $ 0.013516 seviyesine ulaşması ve 10.25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PIKZ varlığının 2029 yılında $ 0.014192 seviyesine ulaşması ve 15.76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PIKZ varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0.014902 olup, tahmini büyüme oranı 21.55% şeklindedir. 2040 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında PIKZ AI fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.024273 seviyesine ulaşabilir. 2050 için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında PIKZ AI fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.039539 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.01226 0.00%

2027 $ 0.012873 5.00%

2028 $ 0.013516 10.25%

2029 $ 0.014192 15.76%

2030 $ 0.014902 21.55%

2031 $ 0.015647 27.63%

2032 $ 0.016429 34.01%

2033 $ 0.017251 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0.018113 47.75%

2035 $ 0.019019 55.13%

2036 $ 0.019970 62.89%

2037 $ 0.020968 71.03%

2038 $ 0.022017 79.59%

2039 $ 0.023118 88.56%

2040 $ 0.024273 97.99%

2050 $ 0.039539 222.51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli PIKZ AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 16, 2026(Bugün) $ 0.01226 0.00%

January 17, 2026(Yarın) $ 0.012261 0.01%

January 23, 2026(Bu Hafta) $ 0.012271 0.10%

February 15, 2026(30 Gün) $ 0.012310 0.41% Bugün için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini January 16, 2026(Bugün) tarihinde PIKZ için öngörülen fiyat 0.01226$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PIKZ için yapılan fiyat tahmini 0.012261$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini January 23, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PIKZ için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.012271$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PIKZ için öngörülen fiyat 0.012310$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut PIKZ AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0.01226$ 0.01226 $ 0.01226 Fiyat Değişimi (24 sa) -28.72% Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Hacim (24 sa) $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K Hacim (24 sa) -- En son PIKZ fiyatı $ 0.01226. 24 saatlik değişim oranı -28.72% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 6.52K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PIKZ arzı 0.00 olup, toplam piyasa değeri $ 0.00 şeklindedir. Canlı PIKZ Fiyatını Görüntüle

PIKZ AI Fiyat Geçmişi PIKZ AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki PIKZ AI fiyatı 0.01226 USD'dir. Dolaşımdaki PIKZ AI(PIKZ) arzı 0.00 PIKZ olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0.00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.10% $ 0.001090 $ 0.0195 $ 0.008

7 Gün -0.87% $ -0.087740 $ 0.7579 $ 0.008

30 Gün -0.87% $ -0.087740 $ 0.7579 $ 0.008 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, PIKZ AI fiyat hareketi 0.001090$ oldu ve 0.10% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, PIKZ AI en yüksek 0.7579$ ve en düşük 0.008$ fiyatından işlem gördü ve -0.87% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PIKZ için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, PIKZ AI, -0.87% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.087740$ oldu. Bu durum, PIKZ için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam PIKZ AI fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PIKZ Fiyat Geçmişini Görüntüle

PIKZ AI (PIKZ) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? PIKZ AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PIKZ için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, PIKZ AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PIKZ fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının PIKZ AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PIKZ varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PIKZ için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak PIKZ AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PIKZ Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PIKZ Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PIKZ, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PIKZ, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PIKZ fiyat tahmini nedir? PIKZ AI (PIKZ) fiyat tahmin aracına göre, PIKZ fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PIKZ 2027 yılında ne kadar olacak? 1 PIKZ AI (PIKZ) varlığının şu anki fiyatı $0.01226 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, PIKZ varlığının 2027 yılında 0.00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında PIKZ için tahmini fiyat hedefi nedir? PIKZ AI (PIKZ) varlığının yıllık 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar PIKZ başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında PIKZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, PIKZ AI (PIKZ) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında PIKZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, PIKZ AI (PIKZ) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için PIKZ fiyat tahmini nedir? PIKZ AI (PIKZ) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PIKZ fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.