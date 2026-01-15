Bugünkü PIKZ AI Fiyatı

Bugünkü PIKZ AI (PIKZ) fiyatı $ 0,0132 olup, son 24 saatte % 49,19 değişim gösterdi. Mevcut PIKZ / USD dönüşüm oranı PIKZ başına $ 0,0132 şeklindedir.

PIKZ AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3895. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PIKZ şeklindedir. Son 24 saat içinde PIKZ, $ 0,008 (en düşük) ile $ 0,0803 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,2843375086886617 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05079695671016723 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIKZ, son bir saatte +%16,50 ve son 7 günde -%86,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,17K seviyesine ulaştı.

PIKZ AI (PIKZ) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3895 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 56,17K$ 56,17K $ 56,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 132,00K$ 132,00K $ 132,00K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Toplam Arz 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki PIKZ AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,17K. Dolaşımdaki PIKZ arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,00K.