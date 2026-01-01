ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için ProShares Short QQQ fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PSQON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

ProShares Short QQQ fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $29,94 $29,94 $29,94 -%0,13 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 ProShares Short QQQ Fiyat Tahmini (USD) 2026 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, ProShares Short QQQ %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 29,94 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, ProShares Short QQQ %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 31,437 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PSQON varlığının 2028 yılında $ 33,0088 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PSQON varlığının 2029 yılında $ 34,6592 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PSQON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 36,3922 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında ProShares Short QQQ fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 59,2791 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında ProShares Short QQQ fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 96,5594 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 29,94 %0,00

2027 $ 31,437 %5,00

2028 $ 33,0088 %10,25

2029 $ 34,6592 %15,76

2030 $ 36,3922 %21,55

2031 $ 38,2118 %27,63

2032 $ 40,1224 %34,01

2033 $ 42,1285 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 44,2350 %47,75

2035 $ 46,4467 %55,13

2036 $ 48,7691 %62,89

2037 $ 51,2075 %71,03

2038 $ 53,7679 %79,59

2039 $ 56,4563 %88,56

2040 $ 59,2791 %97,99

2050 $ 96,5594 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli ProShares Short QQQ Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 29,94 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 29,9441 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 29,9687 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 30,0630 %0,41 Bugün için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde PSQON için öngörülen fiyat 29,94$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PSQON için yapılan fiyat tahmini 29,9441$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PSQON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 29,9687$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PSQON için öngörülen fiyat 30,0630$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut ProShares Short QQQ Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 29,94$ 29,94 $ 29,94 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,13 Piyasa Değeri $ 30,05$ 30,05 $ 30,05 Dolaşım Arzı 1,00 1,00 1,00 Hacim (24 sa) $ 296,83K$ 296,83K $ 296,83K Hacim (24 sa) -- En son PSQON fiyatı $ 29,94. 24 saatlik değişim oranı -%0,13 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 296,83K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PSQON arzı 1,00 olup, toplam piyasa değeri $ 30,05 şeklindedir. Canlı PSQON Fiyatını Görüntüle

ProShares Short QQQ Fiyat Geçmişi ProShares Short QQQ canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ProShares Short QQQ fiyatı 29,94 USD'dir. Dolaşımdaki ProShares Short QQQ(PSQON) arzı 0,00 PSQON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 30,05$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 30,06 $ 29,73

7 Gün %0,50 $ 9,9400 $ 30,06 $ 20

30 Gün %0,50 $ 9,9400 $ 30,06 $ 20 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ProShares Short QQQ fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ProShares Short QQQ en yüksek 30,06$ ve en düşük 20$ fiyatından işlem gördü ve %0,50 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PSQON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ProShares Short QQQ, %0,50 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 9,9400$ oldu. Bu durum, PSQON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam ProShares Short QQQ fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PSQON Fiyat Geçmişini Görüntüle

ProShares Short QQQ (PSQON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ProShares Short QQQ Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PSQON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ProShares Short QQQ için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PSQON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ProShares Short QQQ fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PSQON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PSQON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ProShares Short QQQ için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PSQON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PSQON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PSQON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PSQON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PSQON fiyat tahmini nedir? ProShares Short QQQ (PSQON) fiyat tahmin aracına göre, PSQON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PSQON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 ProShares Short QQQ (PSQON) varlığının şu anki fiyatı $29,94 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, PSQON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında PSQON için tahmini fiyat hedefi nedir? ProShares Short QQQ (PSQON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar PSQON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında PSQON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, ProShares Short QQQ (PSQON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında PSQON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, ProShares Short QQQ (PSQON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için PSQON fiyat tahmini nedir? ProShares Short QQQ (PSQON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PSQON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.