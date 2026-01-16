Bugünkü ProShares Short QQQ Fiyatı

Bugünkü ProShares Short QQQ (PSQON) fiyatı $ 29,79 olup, son 24 saatte % 48,95 değişim gösterdi. Mevcut PSQON / USD dönüşüm oranı PSQON başına $ 29,79 şeklindedir.

ProShares Short QQQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 29,90 ile 3691. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00 PSQON şeklindedir. Son 24 saat içinde PSQON, $ 20 (en düşük) ile $ 29,94 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 30,20773875144217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 29,60164097449572 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSQON, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%48,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 258,92K seviyesine ulaştı.

ProShares Short QQQ (PSQON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3691 Piyasa Değeri $ 29,90$ 29,90 $ 29,90 Hacim (24 Sa) $ 258,92K$ 258,92K $ 258,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,90$ 29,90 $ 29,90 Dolaşım Arzı 1,00 1,00 1,00 Toplam Arz 1,0035659 1,0035659 1,0035659 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ProShares Short QQQ piyasa değeri $ 29,90 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 258,92K. Dolaşımdaki PSQON arzı 1,00 olup, toplam arzı 1.0035659. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,90.