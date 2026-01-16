Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Empire of Sight fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SIGHT varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Empire of Sight fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,003252 $0,003252 $0,003252 +%0,89 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Empire of Sight Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Empire of Sight %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,003252 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Empire of Sight %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,003414 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SIGHT varlığının 2028 yılında $ 0,003585 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SIGHT varlığının 2029 yılında $ 0,003764 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SIGHT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,003952 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Empire of Sight fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,006438 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Empire of Sight fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,010488 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0,003414 %5,00

2028 $ 0,003585 %10,25

2029 $ 0,003764 %15,76

2030 $ 0,003952 %21,55

2031 $ 0,004150 %27,63

2032 $ 0,004357 %34,01

2033 $ 0,004575 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,004804 %47,75

2035 $ 0,005044 %55,13

2036 $ 0,005297 %62,89

2037 $ 0,005562 %71,03

2038 $ 0,005840 %79,59

2039 $ 0,006132 %88,56

2040 $ 0,006438 %97,99

2050 $ 0,010488 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Empire of Sight Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 16, 2026(Bugün) $ 0,003252 %0,00

January 17, 2026(Yarın) $ 0,003252 %0,01

January 23, 2026(Bu Hafta) $ 0,003255 %0,10

February 15, 2026(30 Gün) $ 0,003265 %0,41 Bugün için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini January 16, 2026(Bugün) tarihinde SIGHT için öngörülen fiyat 0,003252$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SIGHT için yapılan fiyat tahmini 0,003252$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini January 23, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SIGHT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003255$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SIGHT için öngörülen fiyat 0,003265$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Empire of Sight Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,003252$ 0,003252 $ 0,003252 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,89 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 117,05K$ 117,05K $ 117,05K Hacim (24 sa) -- En son SIGHT fiyatı $ 0,003252. 24 saatlik değişim oranı +%0,89 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 117,05K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SIGHT arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir.

Empire of Sight Fiyat Geçmişi Empire of Sight canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Empire of Sight fiyatı 0,003195 USD'dir. Dolaşımdaki Empire of Sight(SIGHT) arzı 0,00 SIGHT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,38 $ -0,002005 $ 0,00533 $ 0,003

7 Gün -%0,67 $ -0,006755 $ 0,036 $ 0,003

30 Gün -%0,67 $ -0,006755 $ 0,036 $ 0,003 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Empire of Sight fiyat hareketi -0,002005$ oldu ve -%0,38 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Empire of Sight en yüksek 0,036$ ve en düşük 0,003$ fiyatından işlem gördü ve -%0,67 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SIGHT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Empire of Sight, -%0,67 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,006755$ oldu. Bu durum, SIGHT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Empire of Sight fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SIGHT Fiyat Geçmişini Görüntüle

Empire of Sight (SIGHT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Empire of Sight Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SIGHT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Empire of Sight için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SIGHT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Empire of Sight fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SIGHT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SIGHT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Empire of Sight için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SIGHT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SIGHT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

