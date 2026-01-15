Bugünkü Empire of Sight Fiyatı

Bugünkü Empire of Sight (SIGHT) fiyatı $ 0,00467 olup, son 24 saatte % 53,30 değişim gösterdi. Mevcut SIGHT / USD dönüşüm oranı SIGHT başına $ 0,00467 şeklindedir.

Empire of Sight, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SIGHT şeklindedir. Son 24 saat içinde SIGHT, $ 0,00402 (en düşük) ile $ 0,036 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIGHT, son bir saatte -%6,60 ve son 7 günde -%53,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 257,65K seviyesine ulaştı.

Empire of Sight (SIGHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 257,65K$ 257,65K $ 257,65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,47M$ 7,47M $ 7,47M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

