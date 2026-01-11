IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için IShares Silver Trust fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SLVON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

IShares Silver Trust fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $73,46 $73,46 $73,46 +%0,80 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 IShares Silver Trust Fiyat Tahmini (USD) 2026 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, IShares Silver Trust %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 73,46 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, IShares Silver Trust %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 77,133 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SLVON varlığının 2028 yılında $ 80,9896 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SLVON varlığının 2029 yılında $ 85,0391 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SLVON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 89,2910 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında IShares Silver Trust fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 145,4457 seviyesine ulaşabilir. 2050 için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında IShares Silver Trust fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 236,9158 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 77,133 %5,00

2028 $ 80,9896 %10,25

2029 $ 85,0391 %15,76

2030 $ 89,2910 %21,55

2031 $ 93,7556 %27,63

2032 $ 98,4434 %34,01

2033 $ 103,3655 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 108,5338 %47,75

2035 $ 113,9605 %55,13

2036 $ 119,6585 %62,89

2037 $ 125,6415 %71,03

2038 $ 131,9236 %79,59

2039 $ 138,5197 %88,56

2040 $ 145,4457 %97,99

2050 $ 236,9158 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli IShares Silver Trust Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 73,46 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 73,4700 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 73,5304 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 73,7618 %0,41 Bugün için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde SLVON için öngörülen fiyat 73,46$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SLVON için yapılan fiyat tahmini 73,4700$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SLVON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 73,5304$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SLVON için öngörülen fiyat 73,7618$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut IShares Silver Trust Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 73,46$ 73,46 $ 73,46 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,80 Piyasa Değeri $ 22,32M$ 22,32M $ 22,32M Dolaşım Arzı 303,80K 303,80K 303,80K Hacim (24 sa) $ 149,16K$ 149,16K $ 149,16K Hacim (24 sa) -- En son SLVON fiyatı $ 73,46. 24 saatlik değişim oranı +%0,80 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 149,16K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SLVON arzı 303,80K olup, toplam piyasa değeri $ 22,32M şeklindedir. Canlı SLVON Fiyatını Görüntüle

IShares Silver Trust Fiyat Geçmişi IShares Silver Trust canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki IShares Silver Trust fiyatı 73,46 USD'dir. Dolaşımdaki IShares Silver Trust(SLVON) arzı 0,00 SLVON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 22,32M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,01 $ 0,579999 $ 73,49 $ 72,83

7 Gün %0,11 $ 7,4900 $ 74,98 $ 63,92

30 Gün %0,31 $ 17,25 $ 82,93 $ 55,2 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, IShares Silver Trust fiyat hareketi 0,579999$ oldu ve %0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, IShares Silver Trust en yüksek 74,98$ ve en düşük 63,92$ fiyatından işlem gördü ve %0,11 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SLVON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, IShares Silver Trust, %0,31 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 17,25$ oldu. Bu durum, SLVON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam IShares Silver Trust fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SLVON Fiyat Geçmişini Görüntüle

IShares Silver Trust (SLVON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? IShares Silver Trust Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SLVON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, IShares Silver Trust için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SLVON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının IShares Silver Trust fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SLVON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SLVON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak IShares Silver Trust için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SLVON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SLVON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

