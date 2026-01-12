Bugünkü iShares Silver Trust Fiyatı

Bugünkü iShares Silver Trust (SLVON) fiyatı $ 77,35 olup, son 24 saatte % 5,32 değişim gösterdi. Mevcut SLVON / USD dönüşüm oranı SLVON başına $ 77,35 şeklindedir.

iShares Silver Trust, şu anda piyasa değeri açısından $ 23,50M ile 713. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 303,80K SLVON şeklindedir. Son 24 saat içinde SLVON, $ 73,42 (en düşük) ile $ 77,72 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 83,29236441763194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 36,22221290529855 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLVON, son bir saatte +%0,72 ve son 7 günde +%11,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,66M seviyesine ulaştı.

iShares Silver Trust (SLVON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.713 Piyasa Değeri $ 23,50M$ 23,50M $ 23,50M Hacim (24 Sa) $ 3,66M$ 3,66M $ 3,66M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,50M$ 23,50M $ 23,50M Dolaşım Arzı 303,80K 303,80K 303,80K Toplam Arz 303.804,70605551 303.804,70605551 303.804,70605551 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki iShares Silver Trust piyasa değeri $ 23,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,66M. Dolaşımdaki SLVON arzı 303,80K olup, toplam arzı 303804.70605551. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,50M.