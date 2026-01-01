Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (USD)

Super Micro Computer fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $32,78 $32,78 $32,78 +%63,90 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Super Micro Computer Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Super Micro Computer %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 32,78 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Super Micro Computer %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 34,4190 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SMCION varlığının 2028 yılında $ 36,1399 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SMCION varlığının 2029 yılında $ 37,9469 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SMCION varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 39,8442 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Super Micro Computer fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 64,9021 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Super Micro Computer fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 105,7187 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 32,78 %0,00

2027 $ 34,4190 %5,00

2028 $ 36,1399 %10,25

2029 $ 37,9469 %15,76

2030 $ 39,8442 %21,55

2031 $ 41,8365 %27,63

2032 $ 43,9283 %34,01

2033 $ 46,1247 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 48,4309 %47,75

2035 $ 50,8525 %55,13

2036 $ 53,3951 %62,89

2037 $ 56,0649 %71,03

2038 $ 58,8681 %79,59

2039 $ 61,8115 %88,56

2040 $ 64,9021 %97,99

2050 $ 105,7187 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Super Micro Computer Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 32,78 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 32,7844 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 32,8114 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 32,9147 %0,41 Bugün için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde SMCION için öngörülen fiyat 32,78$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SMCION için yapılan fiyat tahmini 32,7844$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SMCION için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 32,8114$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SMCION için öngörülen fiyat 32,9147$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Super Micro Computer Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 32,78$ 32,78 $ 32,78 Fiyat Değişimi (24 sa) +%63,90 Piyasa Değeri $ 906,54K$ 906,54K $ 906,54K Dolaşım Arzı 27,66K 27,66K 27,66K Hacim (24 sa) $ 3,66M$ 3,66M $ 3,66M Hacim (24 sa) -- En son SMCION fiyatı $ 32,78. 24 saatlik değişim oranı +%63,90 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,66M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SMCION arzı 27,66K olup, toplam piyasa değeri $ 906,54K şeklindedir. Canlı SMCION Fiyatını Görüntüle

Super Micro Computer Fiyat Geçmişi Super Micro Computer canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Super Micro Computer fiyatı 32,78 USD'dir. Dolaşımdaki Super Micro Computer(SMCION) arzı 0,00 SMCION olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 906,54K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,64 $ 12,7599 $ 32,98 $ 20

7 Gün %0,64 $ 12,7599 $ 32,98 $ 20

30 Gün %0,64 $ 12,7599 $ 32,98 $ 20 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Super Micro Computer fiyat hareketi 12,7599$ oldu ve %0,64 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Super Micro Computer en yüksek 32,98$ ve en düşük 20$ fiyatından işlem gördü ve %0,64 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SMCION için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Super Micro Computer, %0,64 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 12,7599$ oldu. Bu durum, SMCION için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Super Micro Computer fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SMCION Fiyat Geçmişini Görüntüle

Super Micro Computer (SMCION) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Super Micro Computer Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SMCION için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Super Micro Computer için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SMCION fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Super Micro Computer fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SMCION varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SMCION için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Super Micro Computer için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SMCION Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SMCION Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SMCION, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SMCION, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SMCION fiyat tahmini nedir? Super Micro Computer (SMCION) fiyat tahmin aracına göre, SMCION fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SMCION 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Super Micro Computer (SMCION) varlığının şu anki fiyatı $32,78 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SMCION varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SMCION için tahmini fiyat hedefi nedir? Super Micro Computer (SMCION) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SMCION başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SMCION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Super Micro Computer (SMCION) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SMCION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Super Micro Computer (SMCION) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için SMCION fiyat tahmini nedir? Super Micro Computer (SMCION) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SMCION fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol