Bugünkü Super Micro Computer Fiyatı

Bugünkü Super Micro Computer (SMCION) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut SMCION / USD dönüşüm oranı SMCION başına $ 0 şeklindedir.

Super Micro Computer, şu anda piyasa değeri açısından $ 0.00 ile 2195. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 27.66K SMCION şeklindedir. Son 24 saat içinde SMCION, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 59.177238227225516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 27.916983245660116 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SMCION, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde 0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0.00 seviyesine ulaştı.

Super Micro Computer (SMCION) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2195 Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı 27.66K 27.66K 27.66K Toplam Arz 27,655.15017294 27,655.15017294 27,655.15017294 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Super Micro Computer piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00. Dolaşımdaki SMCION arzı 27.66K olup, toplam arzı 27655.15017294. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0.00.