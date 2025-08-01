KAVA Hakkında Daha Fazla Bilgi

KAVA Fiyat Bilgileri

KAVA Whitepaper

KAVA Resmi Websitesi

KAVA Token Ekonomisi

KAVA Fiyat Tahmini

KAVA Fiyat Geçmişi

KAVA Satın Alma Kılavuzu

KAVA / İtibari Para Dönüştürücüsü

KAVA Spot

KAVA USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Kava Labs Logosu

Kava Labs Fiyatı(KAVA)

Kava Labs (KAVA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,3907
$0,3907$0,3907
+%0,231D
USD

KAVA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Kava Labs (KAVA), şu anda 0,3907 USD fiyatından işlem görmektedir ve 423,07M USD piyasa değerine sahiptir. KAVA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kava Labs Ana Piyasa Performansı:

$ 636,94K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,23
Kava Labs 24 saatlik fiyat değişimi
1,08B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KAVA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KAVA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

KAVA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Kava Labs fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000897+%0,23
30 Gün$ -0,0025-%0,64
60 Gün$ -0,0466-%10,66
90 Gün$ -0,0288-%6,87
Bugünkü Kava Labs Fiyatı Değişimi

Bugün, KAVA, $ +0,000897 (+%0,23) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Kava Labs 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0025 (-%0,64) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Kava Labs 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KAVA değişimi $ -0,0466 (-%10,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Kava Labs 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0288 (-%6,87) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KAVA Fiyat Bilgisi

En güncel Kava Labs fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,386
$ 0,386$ 0,386

$ 0,3927
$ 0,3927$ 0,3927

$ 9,2107
$ 9,2107$ 9,2107

-%0,44

+%0,23

-%2,72

KAVA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 423,07M
$ 423,07M$ 423,07M

$ 636,94K
$ 636,94K$ 636,94K

1,08B
1,08B 1,08B

Kava Labs (KAVA) Nedir?

Kava, ana akım dijital varlıklar (BTC, XRP, BNB, ATOM, vb.) için ipotek kredileri ve istikrarlı para birimi hizmetleri sağlayan zincirler arası merkezi olmayan bir finansal platformdur. Kava şu anda dünya çapında 100'den fazla şirket tarafından destekleniyor ve bunlara Ripple ve Cosmos gibi tanınmış dijital para fonları ve blok zinciri projeleri de dahil. Kava platformu iki tür belirteci destekler: KAVA, platformun öz sermaye ve yönetişim belirtecidir ve işlevleri arasında ağ güvenliği ve yönetişim oylamasının sağlanması yer alır; USDX, dijital varlık teminatına dayalı olarak platform tarafından verilen istikrarlı bir para birimidir.

Kava Labs, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kava Labs yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KAVA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Kava Labs hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Kava Labs satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Kava Labs Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kava Labs, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KAVA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kava Labs fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kava Labs Fiyat Geçmişi

KAVA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KAVA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kava Labs fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kava Labs (KAVA) Token Ekonomisi

Kava Labs (KAVA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAVA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kava Labs (KAVA) Satın Alma

Nasıl Kava Labs satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Kava Labs Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KAVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KAVA / VND
10.281,2705
1 KAVA / AUD
A$0,601678
1 KAVA / GBP
0,293025
1 KAVA / EUR
0,336002
1 KAVA / USD
$0,3907
1 KAVA / MYR
RM1,656568
1 KAVA / TRY
15,889769
1 KAVA / JPY
¥57,4329
1 KAVA / ARS
ARS$528,683519
1 KAVA / RUB
31,119255
1 KAVA / INR
34,084668
1 KAVA / IDR
Rp6.404,917008
1 KAVA / KRW
541,135128
1 KAVA / PHP
22,484785
1 KAVA / EGP
￡E.18,749693
1 KAVA / BRL
R$2,160571
1 KAVA / CAD
C$0,535259
1 KAVA / BDT
47,165304
1 KAVA / NGN
591,070495
1 KAVA / UAH
16,124189
1 KAVA / VES
Bs48,0561
1 KAVA / CLP
$378,979
1 KAVA / PKR
Rs109,470233
1 KAVA / KZT
209,37613
1 KAVA / THB
฿12,69775
1 KAVA / TWD
NT$11,670209
1 KAVA / AED
د.إ1,433869
1 KAVA / CHF
Fr0,31256
1 KAVA / HKD
HK$3,063088
1 KAVA / MAD
.د.م3,531928
1 KAVA / MXN
$7,364695
1 KAVA / PLN
1,441683
1 KAVA / RON
лв1,715173
1 KAVA / SEK
kr3,778069
1 KAVA / BGN
лв0,656376
1 KAVA / HUF
Ft134,627406
1 KAVA / CZK
8,306282
1 KAVA / KWD
د.ك0,1183821
1 KAVA / ILS
1,332287

Kava Labs Kaynağı

Kava Labs hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Kava Labs Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kava Labs Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0,3907 USD

Al-Sat

KAVAUSDT
$0,3907
$0,3907$0,3907
+%1,13

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti