2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için SoFi Technologies fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SOFION varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

SoFi Technologies fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $26.07 $26.07 $26.07 -1.21% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 SoFi Technologies Fiyat Tahmini (USD) 2026 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, SoFi Technologies 0.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 26.07 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, SoFi Technologies 5.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 27.3735 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SOFION varlığının 2028 yılında $ 28.7421 seviyesine ulaşması ve 10.25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SOFION varlığının 2029 yılında $ 30.1792 seviyesine ulaşması ve 15.76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SOFION varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 31.6882 olup, tahmini büyüme oranı 21.55% şeklindedir. 2040 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında SoFi Technologies fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 51.6168 seviyesine ulaşabilir. 2050 için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında SoFi Technologies fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 84.0783 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 26.07 0.00%

2027 $ 27.3735 5.00%

2028 $ 28.7421 10.25%

2029 $ 30.1792 15.76%

2030 $ 31.6882 21.55%

2031 $ 33.2726 27.63%

2032 $ 34.9362 34.01%

2033 $ 36.6831 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 38.5172 47.75%

2035 $ 40.4431 55.13%

2036 $ 42.4652 62.89%

2037 $ 44.5885 71.03%

2038 $ 46.8179 79.59%

2039 $ 49.1588 88.56%

2040 $ 51.6168 97.99%

2050 $ 84.0783 222.51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli SoFi Technologies Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 26.07 0.00%

January 18, 2026(Yarın) $ 26.0735 0.01%

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 26.0949 0.10%

February 16, 2026(30 Gün) $ 26.1771 0.41% Bugün için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde SOFION için öngörülen fiyat 26.07$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SOFION için yapılan fiyat tahmini 26.0735$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SOFION için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 26.0949$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SOFION için öngörülen fiyat 26.1771$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut SoFi Technologies Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 26.07$ 26.07 $ 26.07 Fiyat Değişimi (24 sa) -1.21% Piyasa Değeri $ 279.20$ 279.20 $ 279.20 Dolaşım Arzı 10.71 10.71 10.71 Hacim (24 sa) $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Hacim (24 sa) -- En son SOFION fiyatı $ 26.07. 24 saatlik değişim oranı -1.21% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1.20M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SOFION arzı 10.71 olup, toplam piyasa değeri $ 279.20 şeklindedir. Canlı SOFION Fiyatını Görüntüle

SoFi Technologies Fiyat Geçmişi SoFi Technologies canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SoFi Technologies fiyatı 26.07 USD'dir. Dolaşımdaki SoFi Technologies(SOFION) arzı 10.71 SOFION olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 279.20$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0.01% $ -0.380000 $ 26.77 $ 26.06

7 Gün 0.30% $ 6.0599 $ 27.32 $ 20

30 Gün 0.30% $ 6.0599 $ 27.32 $ 20 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, SoFi Technologies fiyat hareketi -0.380000$ oldu ve -0.01% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, SoFi Technologies en yüksek 27.32$ ve en düşük 20$ fiyatından işlem gördü ve 0.30% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SOFION için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, SoFi Technologies, 0.30% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 6.0599$ oldu. Bu durum, SOFION için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam SoFi Technologies fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SOFION Fiyat Geçmişini Görüntüle

SoFi Technologies (SOFION) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? SoFi Technologies Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SOFION için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SoFi Technologies için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SOFION fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının SoFi Technologies fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SOFION varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SOFION için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SoFi Technologies için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SOFION Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SOFION Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SOFION, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SOFION, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SOFION fiyat tahmini nedir? SoFi Technologies (SOFION) fiyat tahmin aracına göre, SOFION fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SOFION 2027 yılında ne kadar olacak? 1 SoFi Technologies (SOFION) varlığının şu anki fiyatı $26.07 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SOFION varlığının 2027 yılında 0.00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SOFION için tahmini fiyat hedefi nedir? SoFi Technologies (SOFION) varlığının yıllık 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SOFION başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SOFION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, SoFi Technologies (SOFION) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SOFION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, SoFi Technologies (SOFION) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için SOFION fiyat tahmini nedir? SoFi Technologies (SOFION) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SOFION fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.