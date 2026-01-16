Bugünkü SoFi Technologies Fiyatı

Bugünkü SoFi Technologies (SOFION) fiyatı $ 26,61 olup, son 24 saatte % 33,15 değişim gösterdi. Mevcut SOFION / USD dönüşüm oranı SOFION başına $ 26,61 şeklindedir.

SoFi Technologies, şu anda piyasa değeri açısından $ 284,98 ile 3651. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,71 SOFION şeklindedir. Son 24 saat içinde SOFION, $ 20 (en düşük) ile $ 27,32 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 28,28337145513217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 26,111913640013036 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOFION, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%33,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,49M seviyesine ulaştı.

SoFi Technologies (SOFION) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3651 Piyasa Değeri $ 284,98$ 284,98 $ 284,98 Hacim (24 Sa) $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,72K$ 1,72K $ 1,72K Dolaşım Arzı 10,71 10,71 10,71 Toplam Arz 64,73813161 64,73813161 64,73813161 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki SoFi Technologies piyasa değeri $ 284,98 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,49M. Dolaşımdaki SOFION arzı 10,71 olup, toplam arzı 64.73813161. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,72K.