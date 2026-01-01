SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için SoundHound AI fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SOUNON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

SoundHound AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $11,17 $11,17 $11,17 +%39,62 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 SoundHound AI Fiyat Tahmini (USD) 2026 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, SoundHound AI %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 11,17 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, SoundHound AI %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 11,7285 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SOUNON varlığının 2028 yılında $ 12,3149 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SOUNON varlığının 2029 yılında $ 12,9306 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SOUNON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 13,5772 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında SoundHound AI fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 22,1158 seviyesine ulaşabilir. 2050 için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında SoundHound AI fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 36,0243 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 11,17 %0,00

2027 $ 11,7285 %5,00

2028 $ 12,3149 %10,25

2029 $ 12,9306 %15,76

2030 $ 13,5772 %21,55

2031 $ 14,2560 %27,63

2032 $ 14,9688 %34,01

2033 $ 15,7173 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 16,5031 %47,75

2035 $ 17,3283 %55,13

2036 $ 18,1947 %62,89

2037 $ 19,1044 %71,03

2038 $ 20,0597 %79,59

2039 $ 21,0627 %88,56

2040 $ 22,1158 %97,99

2050 $ 36,0243 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli SoundHound AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 11,17 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 11,1715 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 11,1807 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 11,2159 %0,41 Bugün için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde SOUNON için öngörülen fiyat 11,17$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SOUNON için yapılan fiyat tahmini 11,1715$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SOUNON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 11,1807$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SOUNON için öngörülen fiyat 11,2159$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut SoundHound AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 11,17$ 11,17 $ 11,17 Fiyat Değişimi (24 sa) +%39,62 Piyasa Değeri $ 22,34$ 22,34 $ 22,34 Dolaşım Arzı 2,00 2,00 2,00 Hacim (24 sa) $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Hacim (24 sa) -- En son SOUNON fiyatı $ 11,17. 24 saatlik değişim oranı +%39,62 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,57M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SOUNON arzı 2,00 olup, toplam piyasa değeri $ 22,34 şeklindedir. Canlı SOUNON Fiyatını Görüntüle

SoundHound AI Fiyat Geçmişi SoundHound AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SoundHound AI fiyatı 11,17 USD'dir. Dolaşımdaki SoundHound AI(SOUNON) arzı 0,00 SOUNON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 22,34$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,40 $ 3,2100 $ 11,47 $ 8

7 Gün %0,40 $ 3,2100 $ 11,47 $ 8

30 Gün %0,40 $ 3,2100 $ 11,47 $ 8 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, SoundHound AI fiyat hareketi 3,2100$ oldu ve %0,40 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, SoundHound AI en yüksek 11,47$ ve en düşük 8$ fiyatından işlem gördü ve %0,40 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SOUNON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, SoundHound AI, %0,40 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 3,2100$ oldu. Bu durum, SOUNON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam SoundHound AI fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SOUNON Fiyat Geçmişini Görüntüle

SoundHound AI (SOUNON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? SoundHound AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SOUNON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SoundHound AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SOUNON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının SoundHound AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SOUNON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SOUNON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SoundHound AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SOUNON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SOUNON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SOUNON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SOUNON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SOUNON fiyat tahmini nedir? SoundHound AI (SOUNON) fiyat tahmin aracına göre, SOUNON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SOUNON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 SoundHound AI (SOUNON) varlığının şu anki fiyatı $11,17 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SOUNON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SOUNON için tahmini fiyat hedefi nedir? SoundHound AI (SOUNON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SOUNON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SOUNON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, SoundHound AI (SOUNON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SOUNON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, SoundHound AI (SOUNON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için SOUNON fiyat tahmini nedir? SoundHound AI (SOUNON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SOUNON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol