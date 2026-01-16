Bugünkü SoundHound AI Fiyatı

Bugünkü SoundHound AI (SOUNON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SOUNON / USD dönüşüm oranı SOUNON başına $ 0 şeklindedir.

SoundHound AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3700. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,00 SOUNON şeklindedir. Son 24 saat içinde SOUNON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 12,091097734558065 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 10,871723512047659 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOUNON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

SoundHound AI (SOUNON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3700 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 2,00 2,00 2,00 Toplam Arz 2 2 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki SoundHound AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki SOUNON arzı 2,00 olup, toplam arzı 2. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.