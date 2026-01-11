MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Shit Piss Skin Can (SPSC) /

Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Shit Piss Skin Can fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SPSC varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Shit Piss Skin Can fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,00797 $0,00797 $0,00797 -%29,90 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Shit Piss Skin Can Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Shit Piss Skin Can %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,00797 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Shit Piss Skin Can %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,008368 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SPSC varlığının 2028 yılında $ 0,008786 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SPSC varlığının 2029 yılında $ 0,009226 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SPSC varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,009687 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Shit Piss Skin Can fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,015780 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Shit Piss Skin Can fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,025704 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,00797 %0,00

2027 $ 0,008368 %5,00

2028 $ 0,008786 %10,25

2029 $ 0,009226 %15,76

2030 $ 0,009687 %21,55

2031 $ 0,010171 %27,63

2032 $ 0,010680 %34,01

2033 $ 0,011214 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,011775 %47,75

2035 $ 0,012364 %55,13

2036 $ 0,012982 %62,89

2037 $ 0,013631 %71,03

2038 $ 0,014312 %79,59

2039 $ 0,015028 %88,56

2040 $ 0,015780 %97,99

2050 $ 0,025704 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Shit Piss Skin Can Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,00797 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,007971 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,007977 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,008002 %0,41 Bugün için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde SPSC için öngörülen fiyat 0,00797$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SPSC için yapılan fiyat tahmini 0,007971$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SPSC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,007977$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SPSC için öngörülen fiyat 0,008002$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Shit Piss Skin Can Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,00797$ 0,00797 $ 0,00797 Fiyat Değişimi (24 sa) -%29,90 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 55,39K$ 55,39K $ 55,39K Hacim (24 sa) -- En son SPSC fiyatı $ 0,00797. 24 saatlik değişim oranı -%29,90 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,39K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SPSC arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı SPSC Fiyatını Görüntüle

Shit Piss Skin Can Fiyat Geçmişi Shit Piss Skin Can canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Shit Piss Skin Can fiyatı 0,007971 USD'dir. Dolaşımdaki Shit Piss Skin Can(SPSC) arzı 0,00 SPSC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,29 $ -0,003380 $ 0,011631 $ 0,0078

7 Gün -%0,45 $ -0,006605 $ 0,016621 $ 0,0078

30 Gün %0,84 $ 0,003659 $ 0,018714 $ 0,002994 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Shit Piss Skin Can fiyat hareketi -0,003380$ oldu ve -%0,29 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Shit Piss Skin Can en yüksek 0,016621$ ve en düşük 0,0078$ fiyatından işlem gördü ve -%0,45 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SPSC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Shit Piss Skin Can, %0,84 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,003659$ oldu. Bu durum, SPSC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Shit Piss Skin Can fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SPSC Fiyat Geçmişini Görüntüle

Shit Piss Skin Can (SPSC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Shit Piss Skin Can Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SPSC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Shit Piss Skin Can için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SPSC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Shit Piss Skin Can fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SPSC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SPSC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Shit Piss Skin Can için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SPSC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SPSC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SPSC, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SPSC, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SPSC fiyat tahmini nedir? Shit Piss Skin Can (SPSC) fiyat tahmin aracına göre, SPSC fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SPSC 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Shit Piss Skin Can (SPSC) varlığının şu anki fiyatı $0,00797 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SPSC varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SPSC için tahmini fiyat hedefi nedir? Shit Piss Skin Can (SPSC) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SPSC başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SPSC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Shit Piss Skin Can (SPSC) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SPSC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Shit Piss Skin Can (SPSC) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için SPSC fiyat tahmini nedir? Shit Piss Skin Can (SPSC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SPSC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.