Bugünkü Shit Piss Skin Can Fiyatı

Bugünkü Shit Piss Skin Can (SPSC) fiyatı $ 0,011653 olup, son 24 saatte % 44,67 değişim gösterdi. Mevcut SPSC / USD dönüşüm oranı SPSC başına $ 0,011653 şeklindedir.

Shit Piss Skin Can, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SPSC şeklindedir. Son 24 saat içinde SPSC, $ 0,007785 (en düşük) ile $ 0,013 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPSC, son bir saatte +%7,30 ve son 7 günde -%7,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,50K seviyesine ulaştı.

Shit Piss Skin Can (SPSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,50K$ 53,50K $ 53,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Shit Piss Skin Can piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,50K. Dolaşımdaki SPSC arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.