StarsMint Stars fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,004597 $0,004597 $0,004597 +%359,70 USD Gerçek Tahmini StarsMint Stars 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, StarsMint Stars, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,004597 fiyatından işlem görebilir. 2026 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, StarsMint Stars, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,004826 fiyatından işlem görebilir. 2027 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, STARS için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,005068 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, STARS için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,005321 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, STARS için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,005587 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, STARS için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,005867 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında StarsMint Stars fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009556 seviyesine ulaşabilir. 2050 için StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında StarsMint Stars fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,015567 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,004597 %0,00

Mevcut StarsMint Stars Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,004597$ 0,004597 $ 0,004597 Fiyat Değişimi (24 sa) +%359,70 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 11,81K$ 11,81K $ 11,81K Hacim (24 sa) -- En son STARS fiyatı $ 0,004597. 24 saatlik değişim oranı +%359,70 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 11,81K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki STARS arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı STARS Fiyatını Görüntüle

StarsMint Stars Fiyat Geçmişi StarsMint Stars canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki StarsMint Stars fiyatı 0,004736 USD'dir. Dolaşımdaki StarsMint Stars(STARS) arzı 0,00 STARS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %3,74 $ 0,003735 $ 0,009257 $ 0,001

7 Gün %3,74 $ 0,003735 $ 0,009257 $ 0,001

30 Gün %3,74 $ 0,003735 $ 0,009257 $ 0,001 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, StarsMint Stars fiyat hareketi 0,003735$ oldu ve %3,74 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, StarsMint Stars en yüksek 0,009257$ ve en düşük 0,001$ fiyatından işlem gördü ve %3,74 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, STARS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, StarsMint Stars, %3,74 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,003735$ oldu. Bu durum, STARS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam StarsMint Stars fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam STARS Fiyat Geçmişini Görüntüle

StarsMint Stars (STARS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? StarsMint Stars Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak STARS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, StarsMint Stars için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen STARS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının StarsMint Stars fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, STARS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): STARS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak StarsMint Stars için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

STARS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

STARS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): STARS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, STARS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için STARS fiyat tahmini nedir? StarsMint Stars (STARS) fiyat tahmin aracına göre, STARS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 STARS 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 StarsMint Stars (STARS) fiyatı $0,004597 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, STARS, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında STARS için tahmini fiyat hedefi nedir? StarsMint Stars (STARS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 STARS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında STARS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, StarsMint Stars (STARS), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında STARS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, StarsMint Stars (STARS), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 STARS 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 StarsMint Stars (STARS) fiyatı $0,004597 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, STARS, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için STARS fiyat tahmini nedir? StarsMint Stars (STARS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 STARS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.