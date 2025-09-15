STARS Hakkında Daha Fazla Bilgi

StarsMint Stars Logosu

StarsMint Stars Fiyatı(STARS)

1 STARS / USD Canlı Fiyatı:

+%388,101D
StarsMint Stars (STARS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:54:46 (UTC+8)

StarsMint Stars (STARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%3,82

+%388,10

+%388,20

+%388,20

StarsMint Stars (STARS) canlı fiyatı $ 0,004882. STARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,009257 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STARS son bir saatte +%3,82 değişim gösterdi, 24 saatte +%388,10 ve son 7 günde +%388,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StarsMint Stars (STARS) Piyasa Bilgileri

$ 12,33K
$ 12,33K$ 12,33K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

XLAYER

Şu anki StarsMint Stars piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 12,33K. Dolaşımdaki STARS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

StarsMint Stars (STARS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için StarsMint Stars fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003881+%388,10
30 Gün$ +0,003882+%388,20
60 Gün$ +0,003882+%388,20
90 Gün$ +0,003882+%388,20
Bugünkü StarsMint Stars Fiyatı Değişimi

Bugün, STARS, $ +0,003881 (+%388,10) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

StarsMint Stars 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003882 (+%388,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

StarsMint Stars 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STARS değişimi $ +0,003882 (+%388,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

StarsMint Stars 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003882 (+%388,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

StarsMint Stars (STARS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

StarsMint Stars Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

StarsMint Stars (STARS) Nedir?

StarsMint Stars, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StarsMint Stars yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STARS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda StarsMint Stars hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, StarsMint Stars satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

StarsMint Stars Fiyat Tahmini (USD)

StarsMint Stars (STARS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StarsMint Stars (STARS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StarsMint Stars için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

StarsMint Stars fiyat tahminini hemen kontrol edin!

StarsMint Stars (STARS) Token Ekonomisi

StarsMint Stars (STARS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STARS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

StarsMint Stars (STARS) Satın Alma

Nasıl StarsMint Stars satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım StarsMint Stars Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STARS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 StarsMint Stars(STARS) / VND
1 StarsMint Stars(STARS) / AUD
1 StarsMint Stars(STARS) / GBP
1 StarsMint Stars(STARS) / EUR
1 StarsMint Stars(STARS) / USD
1 StarsMint Stars(STARS) / MYR
1 StarsMint Stars(STARS) / TRY
1 StarsMint Stars(STARS) / JPY
1 StarsMint Stars(STARS) / ARS
1 StarsMint Stars(STARS) / RUB
1 StarsMint Stars(STARS) / INR
1 StarsMint Stars(STARS) / IDR
1 StarsMint Stars(STARS) / KRW
1 StarsMint Stars(STARS) / PHP
1 StarsMint Stars(STARS) / EGP
1 StarsMint Stars(STARS) / BRL
1 StarsMint Stars(STARS) / CAD
1 StarsMint Stars(STARS) / BDT
1 StarsMint Stars(STARS) / NGN
1 StarsMint Stars(STARS) / COP
1 StarsMint Stars(STARS) / ZAR
1 StarsMint Stars(STARS) / UAH
1 StarsMint Stars(STARS) / VES
1 StarsMint Stars(STARS) / CLP
1 StarsMint Stars(STARS) / PKR
1 StarsMint Stars(STARS) / KZT
1 StarsMint Stars(STARS) / THB
1 StarsMint Stars(STARS) / TWD
1 StarsMint Stars(STARS) / AED
1 StarsMint Stars(STARS) / CHF
1 StarsMint Stars(STARS) / HKD
1 StarsMint Stars(STARS) / AMD
1 StarsMint Stars(STARS) / MAD
1 StarsMint Stars(STARS) / MXN
1 StarsMint Stars(STARS) / SAR
1 StarsMint Stars(STARS) / PLN
1 StarsMint Stars(STARS) / RON
1 StarsMint Stars(STARS) / SEK
1 StarsMint Stars(STARS) / BGN
1 StarsMint Stars(STARS) / HUF
1 StarsMint Stars(STARS) / CZK
1 StarsMint Stars(STARS) / KWD
1 StarsMint Stars(STARS) / ILS
1 StarsMint Stars(STARS) / AOA
1 StarsMint Stars(STARS) / BHD
1 StarsMint Stars(STARS) / BMD
1 StarsMint Stars(STARS) / DKK
1 StarsMint Stars(STARS) / HNL
1 StarsMint Stars(STARS) / MUR
1 StarsMint Stars(STARS) / NAD
1 StarsMint Stars(STARS) / NOK
1 StarsMint Stars(STARS) / NZD
1 StarsMint Stars(STARS) / PAB
1 StarsMint Stars(STARS) / PGK
1 StarsMint Stars(STARS) / QAR
1 StarsMint Stars(STARS) / RSD
дин.0,48766298

StarsMint Stars Kaynağı

StarsMint Stars hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: StarsMint Stars Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü StarsMint Stars (STARS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STARS fiyatı, 0,004882 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STARS / USD güncel fiyatı nedir?
STARS / USD güncel fiyatı $ 0,004882. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
StarsMint Stars varlığının piyasa değeri nedir?
STARS piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STARS arzı nedir?
Dolaşımdaki STARS arzı, -- USD.
STARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STARS, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STARS fiyatı (ATL) nedir?
STARS, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
STARS işlem hacmi nedir?
STARS için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 12,33K USD.
STARS bu yıl daha da yükselir mi?
STARS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STARS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:54:46 (UTC+8)

StarsMint Stars (STARS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
09-13 20:25:52Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
09-13 19:50:31Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
09-13 19:19:57Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
09-13 14:20:13Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元

