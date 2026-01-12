Bugünkü SUPERFORTUNE Fiyatı

Bugünkü SUPERFORTUNE (GUA) fiyatı $ 0,12286 olup, son 24 saatte % 1,73 değişim gösterdi. Mevcut GUA / USD dönüşüm oranı GUA başına $ 0,12286 şeklindedir.

SUPERFORTUNE, şu anda piyasa değeri açısından $ 15,36M ile 864. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 125,00M GUA şeklindedir. Son 24 saat içinde GUA, $ 0,12027 (en düşük) ile $ 0,13434 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,23643909109756925 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04081577911045705 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUA, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde +%2,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 102,67K seviyesine ulaştı.

SUPERFORTUNE (GUA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.864 Piyasa Değeri $ 15,36M$ 15,36M $ 15,36M Hacim (24 Sa) $ 102,67K$ 102,67K $ 102,67K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 122,86M$ 122,86M $ 122,86M Dolaşım Arzı 125,00M 125,00M 125,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %12,50 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki SUPERFORTUNE piyasa değeri $ 15,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 102,67K. Dolaşımdaki GUA arzı 125,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 122,86M.