BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı LAB fiyatı 0.1519 USD. LAB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LAB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı LAB fiyatı 0.1519 USD. LAB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LAB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LAB Hakkında Daha Fazla Bilgi

LAB Fiyat Bilgileri

LAB Nedir

LAB Whitepaper

LAB Resmi Websitesi

LAB Token Ekonomisi

LAB Fiyat Tahmini

LAB Fiyat Geçmişi

LAB Satın Alma Kılavuzu

LAB / İtibari Para Dönüştürücüsü

LAB Spot

LAB USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

LAB Logosu

LAB Fiyatı(LAB)

1 LAB / USD Canlı Fiyatı:

$0,1519
$0,1519$0,1519
-%7,731D
USD
LAB (LAB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-06 11:17:51 (UTC+8)

LAB (LAB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,14468
$ 0,14468$ 0,14468
24 sa Düşük
$ 0,17245
$ 0,17245$ 0,17245
24 sa Yüksek

$ 0,14468
$ 0,14468$ 0,14468

$ 0,17245
$ 0,17245$ 0,17245

$ 0,4576745217077037
$ 0,4576745217077037$ 0,4576745217077037

$ 0,07519297662311424
$ 0,07519297662311424$ 0,07519297662311424

+%1,77

-%7,72

+%10,40

+%10,40

LAB (LAB) canlı fiyatı $ 0,1519. LAB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,14468 ve en yüksek $ 0,17245 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LAB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,4576745217077037, en düşük fiyatı ise $ 0,07519297662311424 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LAB son bir saatte +%1,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,72 ve son 7 günde +%10,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LAB (LAB) Piyasa Bilgileri

No.605

$ 35,00M
$ 35,00M$ 35,00M

$ 652,19K
$ 652,19K$ 652,19K

$ 151,90M
$ 151,90M$ 151,90M

230,40M
230,40M 230,40M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%23,04

BSC

Şu anki LAB piyasa değeri $ 35,00M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 652,19K. Dolaşımdaki LAB arzı 230,40M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,90M.

LAB (LAB) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için LAB fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0127256-%7,72
30 Gün$ +0,1419+%1.419,00
60 Gün$ +0,1419+%1.419,00
90 Gün$ +0,1419+%1.419,00
Bugünkü LAB Fiyatı Değişimi

Bugün, LAB, $ -0,0127256 (-%7,72) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

LAB 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1419 (+%1.419,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

LAB 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LAB değişimi $ +0,1419 (+%1.419,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

LAB 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1419 (+%1.419,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LAB (LAB) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

LAB Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

LAB (LAB) Nedir?

LAB, herkesin benzersiz hız, hassasiyet ve kontrol ile token alım satımı yapmasına, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanıyan çok zincirli bir alım satım altyapısıdır.

LAB, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LAB yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LAB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda LAB hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, LAB satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

LAB Fiyat Tahmini (USD)

LAB (LAB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LAB (LAB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LAB için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LAB fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LAB (LAB) Token Ekonomisi

LAB (LAB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LAB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

LAB (LAB) Satın Alma

Nasıl LAB satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım LAB Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LAB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LAB(LAB) / VND
3.997,2485
1 LAB(LAB) / AUD
A$0,232407
1 LAB(LAB) / GBP
0,115444
1 LAB(LAB) / EUR
0,130634
1 LAB(LAB) / USD
$0,1519
1 LAB(LAB) / MYR
RM0,634942
1 LAB(LAB) / TRY
6,39499
1 LAB(LAB) / JPY
¥23,2407
1 LAB(LAB) / ARS
ARS$220,463103
1 LAB(LAB) / RUB
12,355546
1 LAB(LAB) / INR
13,461378
1 LAB(LAB) / IDR
Rp2.531,665654
1 LAB(LAB) / PHP
8,940834
1 LAB(LAB) / EGP
￡E.7,20006
1 LAB(LAB) / BRL
R$0,814184
1 LAB(LAB) / CAD
C$0,214179
1 LAB(LAB) / BDT
18,510534
1 LAB(LAB) / NGN
218,875748
1 LAB(LAB) / COP
$584,230185
1 LAB(LAB) / ZAR
R.2,641541
1 LAB(LAB) / UAH
6,388914
1 LAB(LAB) / TZS
T.Sh.373,2183
1 LAB(LAB) / VES
Bs33,8737
1 LAB(LAB) / CLP
$143,3936
1 LAB(LAB) / PKR
Rs42,933016
1 LAB(LAB) / KZT
79,779399
1 LAB(LAB) / THB
฿4,927636
1 LAB(LAB) / TWD
NT$4,698267
1 LAB(LAB) / AED
د.إ0,557473
1 LAB(LAB) / CHF
Fr0,12152
1 LAB(LAB) / HKD
HK$1,180263
1 LAB(LAB) / AMD
֏58,109345
1 LAB(LAB) / MAD
.د.م1,414189
1 LAB(LAB) / MXN
$2,823821
1 LAB(LAB) / SAR
ريال0,569625
1 LAB(LAB) / ETB
Br23,289308
1 LAB(LAB) / KES
KSh19,631556
1 LAB(LAB) / JOD
د.أ0,1076971
1 LAB(LAB) / PLN
0,560511
1 LAB(LAB) / RON
лв0,669879
1 LAB(LAB) / SEK
kr1,450645
1 LAB(LAB) / BGN
лв0,256711
1 LAB(LAB) / HUF
Ft51,074856
1 LAB(LAB) / CZK
3,217242
1 LAB(LAB) / KWD
د.ك0,0466333
1 LAB(LAB) / ILS
0,493675
1 LAB(LAB) / BOB
Bs1,04811
1 LAB(LAB) / AZN
0,25823
1 LAB(LAB) / TJS
SM1,405075
1 LAB(LAB) / GEL
0,411649
1 LAB(LAB) / AOA
Kz139,102425
1 LAB(LAB) / BHD
.د.ب0,0571144
1 LAB(LAB) / BMD
$0,1519
1 LAB(LAB) / DKK
kr0,984312
1 LAB(LAB) / HNL
L4,004084
1 LAB(LAB) / MUR
6,990438
1 LAB(LAB) / NAD
$2,64306
1 LAB(LAB) / NOK
kr1,54938
1 LAB(LAB) / NZD
$0,267344
1 LAB(LAB) / PAB
B/.0,1519
1 LAB(LAB) / PGK
K0,645575
1 LAB(LAB) / QAR
ر.ق0,552916
1 LAB(LAB) / RSD
дин.15,475572
1 LAB(LAB) / UZS
soʻm1.808,333044
1 LAB(LAB) / ALL
L12,765676
1 LAB(LAB) / ANG
ƒ0,271901
1 LAB(LAB) / AWG
ƒ0,27342
1 LAB(LAB) / BBD
$0,3038
1 LAB(LAB) / BAM
KM0,25823
1 LAB(LAB) / BIF
Fr447,9531
1 LAB(LAB) / BND
$0,19747
1 LAB(LAB) / BSD
$0,1519
1 LAB(LAB) / JMD
$24,448305
1 LAB(LAB) / KHR
610,039514
1 LAB(LAB) / KMF
Fr64,7094
1 LAB(LAB) / LAK
3.302,173847
1 LAB(LAB) / LKR
රු46,267221
1 LAB(LAB) / MDL
L2,589895
1 LAB(LAB) / MGA
Ar684,23355
1 LAB(LAB) / MOP
P1,2152
1 LAB(LAB) / MVR
2,33926
1 LAB(LAB) / MWK
MK263,715109
1 LAB(LAB) / MZN
MT9,714005
1 LAB(LAB) / NPR
रु21,560686
1 LAB(LAB) / PYG
1.077,2748
1 LAB(LAB) / RWF
Fr220,7107
1 LAB(LAB) / SBD
$1,248618
1 LAB(LAB) / SCR
2,082549
1 LAB(LAB) / SRD
$5,855745
1 LAB(LAB) / SVC
$1,327606
1 LAB(LAB) / SZL
L2,652174
1 LAB(LAB) / TMT
m0,53165
1 LAB(LAB) / TND
د.ت0,4500797
1 LAB(LAB) / TTD
$1,028363
1 LAB(LAB) / UGX
Sh531,0424
1 LAB(LAB) / XAF
Fr86,583
1 LAB(LAB) / XCD
$0,41013
1 LAB(LAB) / XOF
Fr86,583
1 LAB(LAB) / XPF
Fr15,6457
1 LAB(LAB) / BWP
P2,049131
1 LAB(LAB) / BZD
$0,305319
1 LAB(LAB) / CVE
$14,599109
1 LAB(LAB) / DJF
Fr26,8863
1 LAB(LAB) / DOP
$9,748942
1 LAB(LAB) / DZD
د.ج19,863963
1 LAB(LAB) / FJD
$0,346332
1 LAB(LAB) / GNF
Fr1.320,7705
1 LAB(LAB) / GTQ
Q1,163554
1 LAB(LAB) / GYD
$31,771404
1 LAB(LAB) / ISK
kr19,2913

LAB Kaynağı

LAB hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi LAB Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LAB Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LAB (LAB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LAB fiyatı, 0,1519 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LAB / USD güncel fiyatı nedir?
LAB / USD güncel fiyatı $ 0,1519. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LAB varlığının piyasa değeri nedir?
LAB piyasa değeri $ 35,00M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LAB arzı nedir?
Dolaşımdaki LAB arzı, 230,40M USD.
LAB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LAB, ATH fiyatı olan 0,4576745217077037 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LAB fiyatı (ATL) nedir?
LAB, ATL fiyatı olan 0,07519297662311424 USD değerine düştü.
LAB işlem hacmi nedir?
LAB için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 652,19K USD.
LAB bu yıl daha da yükselir mi?
LAB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LAB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-06 11:17:51 (UTC+8)

LAB (LAB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-05 17:18:00Sektör Haberleri
Ethereum 3.300 $ seviyesini aşarak toparlanıyor, 24 saatlik düşüş %8,98'e daralıyor
11-05 10:42:00Zincir Üstü Veriler
Son 24 saatte, küresel likidasyonlar 2 milyar doları aştı ve 470.000'den fazla trader likide edildi
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LAB / USD Hesaplayıcı

Miktar

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0,1519 USD

LAB Al-Sat

LAB/USDT
$0,1519
$0,1519$0,1519
-%7,53

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$103.689,79
$103.689,79$103.689,79

-%0,03

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.442,22
$3.442,22$3.442,22

+%1,28

Solana Logosu

Solana

SOL

$162,30
$162,30$162,30

+%1,10

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

%0,00

UCN Logosu

UCN

UCN

$1.478,00
$1.478,00$1.478,00

+%0,13

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$103.689,79
$103.689,79$103.689,79

-%0,03

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.442,22
$3.442,22$3.442,22

+%1,28

Solana Logosu

Solana

SOL

$162,30
$162,30$162,30

+%1,10

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,3684
$2,3684$2,3684

+%4,04

Aster Logosu

Aster

ASTER

$1,1329
$1,1329$1,1329

+%4,39

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

UnifAI Logosu

UnifAI

UAI

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Folks Finance Logosu

Folks Finance

FOLKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

SN64 Logosu

SN64

SN64

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,03585
$0,03585$0,03585

+%43,40

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00433
$0,00433$0,00433

-%42,26

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

DramaBits Logosu

DramaBits

DRAMA

$0,000010946
$0,000010946$0,000010946

+%479,76

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,2131
$0,2131$0,2131

+%326,20

Jump Tom Logosu

Jump Tom

JUMP

$0,0000000588
$0,0000000588$0,0000000588

+%289,40

SOON Logosu

SOON

SOON

$1,4761
$1,4761$1,4761

+%81,96

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,01858
$0,01858$0,01858

+%48,64