Intiva Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0946 $0,0946 $0,0946 +0,63% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Intiva Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Intiva Token 0,00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,0946 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Intiva Token 5,00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,09933 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, TIVA varlığının 2028 yılında $ 0,104296 seviyesine ulaşması ve 10,25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, TIVA varlığının 2029 yılında $ 0,109511 seviyesine ulaşması ve 15,76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, TIVA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,114986 olup, tahmini büyüme oranı 21,55% şeklindedir. 2040 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Intiva Token fiyatı, potansiyel olarak 97,99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,187301 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Intiva Token fiyatı, potansiyel olarak 222,51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,305094 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,0946 0,00%

2027 $ 0,09933 5,00%

2028 $ 0,104296 10,25%

2029 $ 0,109511 15,76%

2030 $ 0,114986 21,55%

2031 $ 0,120736 27,63%

2032 $ 0,126773 34,01%

2033 $ 0,133111 40,71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,139767 47,75%

2035 $ 0,146755 55,13%

2036 $ 0,154093 62,89%

2037 $ 0,161798 71,03%

2038 $ 0,169888 79,59%

2039 $ 0,178382 88,56%

2040 $ 0,187301 97,99%

2050 $ 0,305094 222,51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Intiva Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,0946 0,00%

January 9, 2026(Yarın) $ 0,094612 0,01%

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,094690 0,10%

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,094988 0,41% Bugün için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde TIVA için öngörülen fiyat 0,0946$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TIVA için yapılan fiyat tahmini 0,094612$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, TIVA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,094690$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TIVA için öngörülen fiyat 0,094988$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Intiva Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0946$ 0,0946 $ 0,0946 Fiyat Değişimi (24 sa) +0,63% Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son TIVA fiyatı $ 0,0946. 24 saatlik değişim oranı +0,63% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TIVA arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı TIVA Fiyatını Görüntüle

Intiva Token Fiyat Geçmişi Intiva Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Intiva Token fiyatı -- USD'dir. Dolaşımdaki Intiva Token(TIVA) arzı 0,00 TIVA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0,00% $ -0,000100 $ 0,095 $ 0,0935

7 Gün 0,03% $ 0,002399 $ 0,0973 $ 0,0908

30 Gün -0,08% $ -0,009099 $ 0,1163 $ 0,0902 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Intiva Token fiyat hareketi -0,000100$ oldu ve -0,00% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Intiva Token en yüksek 0,0973$ ve en düşük 0,0908$ fiyatından işlem gördü ve 0,03% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TIVA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Intiva Token, -0,08% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,009099$ oldu. Bu durum, TIVA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Intiva Token fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam TIVA Fiyat Geçmişini Görüntüle

Intiva Token (TIVA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Intiva Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TIVA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Intiva Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TIVA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Intiva Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TIVA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TIVA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Intiva Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TIVA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TIVA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): TIVA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, TIVA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için TIVA fiyat tahmini nedir? Intiva Token (TIVA) fiyat tahmin aracına göre, TIVA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 TIVA 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Intiva Token (TIVA) varlığının şu anki fiyatı $0,0946 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, TIVA varlığının 2027 yılında 0,00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında TIVA için tahmini fiyat hedefi nedir? Intiva Token (TIVA) varlığının yıllık 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar TIVA başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında TIVA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Intiva Token (TIVA) varlığının 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında TIVA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Intiva Token (TIVA) varlığının 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için TIVA fiyat tahmini nedir? Intiva Token (TIVA) varlığının yıllık olarak 0,00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 TIVA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol