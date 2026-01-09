Bugünkü Intiva Token Fiyatı

Bugünkü Intiva Token (TIVA) fiyatı $ 0.0937 olup, son 24 saatte % 0.42 değişim gösterdi. Mevcut TIVA / USD dönüşüm oranı TIVA başına $ 0.0937 şeklindedir.

Intiva Token, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TIVA şeklindedir. Son 24 saat içinde TIVA, $ 0.0927 (en düşük) ile $ 0.0946 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TIVA, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde +1.84% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57.42K seviyesine ulaştı.

Intiva Token (TIVA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57.42K$ 57.42K $ 57.42K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93.70M$ 93.70M $ 93.70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Intiva Token piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57.42K. Dolaşımdaki TIVA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 93.70M.