Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Dino Tycoon fiyat tahminlerini alın. TYCOON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

TYCOON Al

Dino Tycoon fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,02539 $0,02539 $0,02539 +%1,68 USD Gerçek Tahmini Dino Tycoon 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Dino Tycoon, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,02539 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Dino Tycoon, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,026659 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TYCOON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,027992 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TYCOON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,029392 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TYCOON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,030861 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TYCOON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,032404 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Dino Tycoon fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,052783 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Dino Tycoon fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,085979 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,02539 %0,00

2026 $ 0,026659 %5,00

2027 $ 0,027992 %10,25

2028 $ 0,029392 %15,76

2029 $ 0,030861 %21,55

2030 $ 0,032404 %27,63

2031 $ 0,034025 %34,01

2032 $ 0,035726 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,037512 %47,75

2034 $ 0,039388 %55,13

2035 $ 0,041357 %62,89

2036 $ 0,043425 %71,03

2037 $ 0,045596 %79,59

2038 $ 0,047876 %88,56

2039 $ 0,050270 %97,99

2040 $ 0,052783 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Dino Tycoon Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,02539 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,025393 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,025414 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,025494 %0,41 Bugün için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde TYCOON için öngörülen fiyat 0,02539$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TYCOON için yapılan fiyat tahmini 0,025393$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, TYCOON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,025414$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TYCOON için öngörülen fiyat 0,025494$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Dino Tycoon Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,02539$ 0,02539 $ 0,02539 Fiyat Değişimi (24 sa) +%1,68 Piyasa Değeri $ 5,52M$ 5,52M $ 5,52M Dolaşım Arzı 217,50M 217,50M 217,50M Hacim (24 sa) $ 52,16K$ 52,16K $ 52,16K Hacim (24 sa) -- En son TYCOON fiyatı $ 0,02539. 24 saatlik değişim oranı +%1,68 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,16K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TYCOON arzı 217,50M olup, toplam piyasa değeri $ 5,52M şeklindedir. Canlı TYCOON Fiyatını Görüntüle

Nasıl Dino Tycoon (TYCOON) Satın Alınır? TYCOON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle TYCOON satın alabilirsiniz. Dino Tycoon satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen TYCOON Satın Almayı Öğrenin

Dino Tycoon Fiyat Geçmişi Dino Tycoon canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Dino Tycoon fiyatı 0,02539 USD'dir. Dolaşımdaki Dino Tycoon(TYCOON) arzı 0,00 TYCOON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,52M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,02 $ -0,000590 $ 0,02713 $ 0,02366

7 Gün %0,27 $ 0,005389 $ 0,073 $ 0,02

30 Gün %0,27 $ 0,005389 $ 0,073 $ 0,02 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Dino Tycoon fiyat hareketi -0,000590$ oldu ve -%0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Dino Tycoon en yüksek 0,073$ ve en düşük 0,02$ fiyatından işlem gördü ve %0,27 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TYCOON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Dino Tycoon, %0,27 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,005389$ oldu. Bu durum, TYCOON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Dino Tycoon fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam TYCOON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Dino Tycoon (TYCOON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Dino Tycoon Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TYCOON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Dino Tycoon için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TYCOON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Dino Tycoon fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TYCOON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TYCOON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Dino Tycoon için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TYCOON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TYCOON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): TYCOON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, TYCOON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için TYCOON fiyat tahmini nedir? Dino Tycoon (TYCOON) fiyat tahmin aracına göre, TYCOON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 TYCOON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Dino Tycoon (TYCOON) fiyatı $0,02539 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TYCOON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında TYCOON için tahmini fiyat hedefi nedir? Dino Tycoon (TYCOON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 TYCOON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında TYCOON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Dino Tycoon (TYCOON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında TYCOON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Dino Tycoon (TYCOON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 TYCOON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Dino Tycoon (TYCOON) fiyatı $0,02539 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TYCOON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için TYCOON fiyat tahmini nedir? Dino Tycoon (TYCOON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 TYCOON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol