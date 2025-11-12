Bugünkü Dino Tycoon Fiyatı

Bugünkü Dino Tycoon (TYCOON) fiyatı $ 0,03019 olup, son 24 saatte % 1,94 değişim gösterdi. Mevcut TYCOON / USD dönüşüm oranı TYCOON başına $ 0,03019 şeklindedir.

Dino Tycoon, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,57M ile 1285. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 217,50M TYCOON şeklindedir. Son 24 saat içinde TYCOON, $ 0,02491 (en düşük) ile $ 0,04944 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08004027947639952 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02437377077709217 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TYCOON, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%23,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,82K seviyesine ulaştı.

Dino Tycoon (TYCOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1285 Piyasa Değeri $ 6,57M Hacim (24 Sa) $ 59,82K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,19M Dolaşım Arzı 217,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %21,75 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

