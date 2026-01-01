WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için WisdomTree Treasury fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, USFRON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

WisdomTree Treasury fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $50,56 $50,56 $50,56 +%0,01 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 WisdomTree Treasury Fiyat Tahmini (USD) 2026 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, WisdomTree Treasury %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 50,56 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, WisdomTree Treasury %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 53,0880 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, USFRON varlığının 2028 yılında $ 55,7424 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, USFRON varlığının 2029 yılında $ 58,5295 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, USFRON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 61,4559 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında WisdomTree Treasury fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 100,1053 seviyesine ulaşabilir. 2050 için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında WisdomTree Treasury fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 163,0610 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 50,56 %0,00

2027 $ 53,0880 %5,00

2028 $ 55,7424 %10,25

2029 $ 58,5295 %15,76

2030 $ 61,4559 %21,55

2031 $ 64,5287 %27,63

2032 $ 67,7552 %34,01

2033 $ 71,1429 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 74,7001 %47,75

2035 $ 78,4351 %55,13

2036 $ 82,3569 %62,89

2037 $ 86,4747 %71,03

2038 $ 90,7984 %79,59

2039 $ 95,3384 %88,56

2040 $ 100,1053 %97,99

2050 $ 163,0610 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli WisdomTree Treasury Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 50,56 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 50,5669 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 50,6084 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 50,7677 %0,41 Bugün için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde USFRON için öngörülen fiyat 50,56$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak USFRON için yapılan fiyat tahmini 50,5669$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, USFRON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 50,6084$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında USFRON için öngörülen fiyat 50,7677$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut WisdomTree Treasury Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 50,56$ 50,56 $ 50,56 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,01 Piyasa Değeri $ 25,06$ 25,06 $ 25,06 Dolaşım Arzı 0,50 0,50 0,50 Hacim (24 sa) $ 58,14K$ 58,14K $ 58,14K Hacim (24 sa) -- En son USFRON fiyatı $ 50,56. 24 saatlik değişim oranı +%0,01 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,14K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki USFRON arzı 0,50 olup, toplam piyasa değeri $ 25,06 şeklindedir. Canlı USFRON Fiyatını Görüntüle

WisdomTree Treasury Fiyat Geçmişi WisdomTree Treasury canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki WisdomTree Treasury fiyatı 50,56 USD'dir. Dolaşımdaki WisdomTree Treasury(USFRON) arzı 0,00 USFRON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 25,06$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,049999 $ 50,57 $ 50,48

7 Gün %0,26 $ 10,57 $ 50,57 $ 40

30 Gün %0,26 $ 10,57 $ 50,57 $ 40 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, WisdomTree Treasury fiyat hareketi 0,049999$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, WisdomTree Treasury en yüksek 50,57$ ve en düşük 40$ fiyatından işlem gördü ve %0,26 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, USFRON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, WisdomTree Treasury, %0,26 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 10,57$ oldu. Bu durum, USFRON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam WisdomTree Treasury fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam USFRON Fiyat Geçmişini Görüntüle

WisdomTree Treasury (USFRON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? WisdomTree Treasury Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak USFRON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, WisdomTree Treasury için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen USFRON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının WisdomTree Treasury fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, USFRON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): USFRON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak WisdomTree Treasury için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

USFRON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

USFRON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

