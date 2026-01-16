Bugünkü WisdomTree Treasury Fiyatı

Bugünkü WisdomTree Treasury (USFRON) fiyatı $ 50,54 olup, son 24 saatte % 26,35 değişim gösterdi. Mevcut USFRON / USD dönüşüm oranı USFRON başına $ 50,54 şeklindedir.

WisdomTree Treasury, şu anda piyasa değeri açısından $ 25,05 ile 3697. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,50 USFRON şeklindedir. Son 24 saat içinde USFRON, $ 40 (en düşük) ile $ 50,57 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 50,55210257574491 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 50,45711357301475 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USFRON, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%26,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 48,07K seviyesine ulaştı.

WisdomTree Treasury (USFRON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3697 Piyasa Değeri $ 25,05$ 25,05 $ 25,05 Hacim (24 Sa) $ 48,07K$ 48,07K $ 48,07K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,05$ 25,05 $ 25,05 Dolaşım Arzı 0,50 0,50 0,50 Toplam Arz 0,49562766 0,49562766 0,49562766 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki WisdomTree Treasury piyasa değeri $ 25,05 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 48,07K. Dolaşımdaki USFRON arzı 0,50 olup, toplam arzı 0.49562766. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,05.