United States Oil fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $71,84 $71,84 $71,84 +%19,73 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 United States Oil Fiyat Tahmini (USD) 2026 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, United States Oil %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 71,84 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, United States Oil %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 75,432 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, USOON varlığının 2028 yılında $ 79,2036 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, USOON varlığının 2029 yılında $ 83,1637 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, USOON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 87,3219 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında United States Oil fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 142,2382 seviyesine ulaşabilir. 2050 için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında United States Oil fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 231,6911 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 71,84 %0,00

2027 $ 75,432 %5,00

2028 $ 79,2036 %10,25

2029 $ 83,1637 %15,76

2030 $ 87,3219 %21,55

2031 $ 91,6880 %27,63

2032 $ 96,2724 %34,01

2033 $ 101,0860 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 106,1403 %47,75

2035 $ 111,4474 %55,13

2036 $ 117,0197 %62,89

2037 $ 122,8707 %71,03

2038 $ 129,0143 %79,59

2039 $ 135,4650 %88,56

2040 $ 142,2382 %97,99

2050 $ 231,6911 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli United States Oil Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 71,84 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 71,8498 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 71,9088 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 72,1352 %0,41 Bugün için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde USOON için öngörülen fiyat 71,84$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak USOON için yapılan fiyat tahmini 71,8498$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, USOON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 71,9088$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük United States Oil (USOON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında USOON için öngörülen fiyat 72,1352$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut United States Oil Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 71,84$ 71,84 $ 71,84 Fiyat Değişimi (24 sa) +%19,73 Piyasa Değeri $ 1,59K$ 1,59K $ 1,59K Dolaşım Arzı 22,16 22,16 22,16 Hacim (24 sa) $ 444,14K$ 444,14K $ 444,14K Hacim (24 sa) -- En son USOON fiyatı $ 71,84. 24 saatlik değişim oranı +%19,73 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 444,14K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki USOON arzı 22,16 olup, toplam piyasa değeri $ 1,59K şeklindedir. Canlı USOON Fiyatını Görüntüle

United States Oil Fiyat Geçmişi United States Oil canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki United States Oil fiyatı 71,84 USD'dir. Dolaşımdaki United States Oil(USOON) arzı 0,00 USOON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,59K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,20 $ 11,8499 $ 72,41 $ 60

7 Gün %0,20 $ 11,8499 $ 72,41 $ 60

30 Gün %0,20 $ 11,8499 $ 72,41 $ 60 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, United States Oil fiyat hareketi 11,8499$ oldu ve %0,20 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, United States Oil en yüksek 72,41$ ve en düşük 60$ fiyatından işlem gördü ve %0,20 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, USOON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, United States Oil, %0,20 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 11,8499$ oldu. Bu durum, USOON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam United States Oil fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam USOON Fiyat Geçmişini Görüntüle

United States Oil (USOON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? United States Oil Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak USOON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, United States Oil için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen USOON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının United States Oil fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, USOON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): USOON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak United States Oil için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

USOON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

USOON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

