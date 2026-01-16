Bugünkü United States Oil Fiyatı

Bugünkü United States Oil (USOON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut USOON / USD dönüşüm oranı USOON başına $ 0 şeklindedir.

United States Oil, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3626. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 22,16 USOON şeklindedir. Son 24 saat içinde USOON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 75,03417237264638 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 68,42817288475544 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USOON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

United States Oil (USOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3626 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 22,16 22,16 22,16 Toplam Arz 507,03629619 507,03629619 507,03629619 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki United States Oil piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki USOON arzı 22,16 olup, toplam arzı 507.03629619. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.