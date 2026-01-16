The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için The Whale Guru fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, WHALEGURU varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

The Whale Guru fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0001475 $0,0001475 $0,0001475 -%16,90 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The Whale Guru Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The Whale Guru %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000147 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The Whale Guru %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000154 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WHALEGURU varlığının 2028 yılında $ 0,000162 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WHALEGURU varlığının 2029 yılında $ 0,000170 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, WHALEGURU varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000179 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The Whale Guru fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000292 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The Whale Guru fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000475 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000147 %0,00

February 15, 2026(30 Gün) $ 0,000148 %0,41 Bugün için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini January 16, 2026(Bugün) tarihinde WHALEGURU için öngörülen fiyat 0,000147$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WHALEGURU için yapılan fiyat tahmini 0,000147$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini January 23, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WHALEGURU için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000147$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WHALEGURU için öngörülen fiyat 0,000148$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Whale Guru Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0001475$ 0,0001475 $ 0,0001475 Fiyat Değişimi (24 sa) -%16,90 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 82,51K$ 82,51K $ 82,51K Hacim (24 sa) -- En son WHALEGURU fiyatı $ 0,0001475. 24 saatlik değişim oranı -%16,90 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 82,51K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WHALEGURU arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı WHALEGURU Fiyatını Görüntüle

The Whale Guru Fiyat Geçmişi The Whale Guru canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Whale Guru fiyatı 0,000148 USD'dir. Dolaşımdaki The Whale Guru(WHALEGURU) arzı 0,00 WHALEGURU olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,45 $ -0,000123 $ 0,000349 $ 0,000135

7 Gün -%0,85 $ -0,000852 $ 0,006898 $ 0,000135

30 Gün -%0,85 $ -0,000852 $ 0,006898 $ 0,000135 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Whale Guru fiyat hareketi -0,000123$ oldu ve -%0,45 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Whale Guru en yüksek 0,006898$ ve en düşük 0,000135$ fiyatından işlem gördü ve -%0,85 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WHALEGURU için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Whale Guru, -%0,85 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000852$ oldu. Bu durum, WHALEGURU için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam The Whale Guru fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam WHALEGURU Fiyat Geçmişini Görüntüle

The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Whale Guru Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WHALEGURU için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Whale Guru için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WHALEGURU fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Whale Guru fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WHALEGURU varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WHALEGURU için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Whale Guru için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WHALEGURU Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WHALEGURU Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WHALEGURU, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WHALEGURU, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WHALEGURU fiyat tahmini nedir? The Whale Guru (WHALEGURU) fiyat tahmin aracına göre, WHALEGURU fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WHALEGURU 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The Whale Guru (WHALEGURU) varlığının şu anki fiyatı $0,000147 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, WHALEGURU varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında WHALEGURU için tahmini fiyat hedefi nedir? The Whale Guru (WHALEGURU) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar WHALEGURU başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında WHALEGURU için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Whale Guru (WHALEGURU) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında WHALEGURU için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Whale Guru (WHALEGURU) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için WHALEGURU fiyat tahmini nedir? The Whale Guru (WHALEGURU) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WHALEGURU fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.